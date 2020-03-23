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Здоровье и медицина

Коронавирус поразил самый «элитный» район Киевской области: подтверждены сразу пять случаев

15:55 23 марта 2020 1184
Больница
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Киевской области подтверждено инфицирование коронавирусом пятерых жителей Обуховского района. Здесь находятся Конча-Заспа и Козин, в которых предпочитают приобретать недвижимость наиболее состоятельные люди Украины.

По информации агентства Интерфакс-Украина, врио главы Киевской облагосадминистрации Василий Володин сообщил, что в больницы обратились 29 человек с подозрением на коронавирус.

«При помощи экспресс-тестов проверены на заболевание 22 человека, тест-системы показали 7 заболевших. Но, в то же время, лабораторно подтвержденных на данный момент 5 человек, все они являются жителями Обуховского района», — заявил глава Киевской ОГА на брифинге, который состоялся в понедельник, 23 марта.

Ранее сообщалось, что на днях коронавирусную инфекцию диагностировали у депутата Верховной Рады Сергей Шахова.

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