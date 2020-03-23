Наука и технологии

Из-за коронавируса украинские полярники могут остаться в Антарктиде еще на год (фото)

Руководство Национального антарктического научного центра рассматривает возможность того, что из-за пандемии коронавируса. 12 украинских полярников (в том числе две женщины — биолог и врач), год отработавших в Антарктиде на станции «Академик Вернадский», останутся там на вторую зимовку. Об этом «ФАКТАМ» рассказал по телефону директор этого центра Евгений Дикий.

На прошлой неделе из Киева в Антарктиду отправилась экспедиция, которая должна была сменить отзимовавших полярников. Однако дальше Стамбула ей уехать не удалось: помешало то, что в Чили, куда должна лететь экспедиция, и в других странах Южной Америки приостановили авиасообщение с заграницей. Так что команде пришлось вернуться в Киев. Чтобы подстраховаться, экспедиция добровольно самоизолировалась.

Команда полярников, которая должна сменить экспедицию, отзимовавшую год на станции «Академик Вернадский» (фото Национального антарктического научного центра Минобразования и науки)

— Мы сейчас ищем возможности все же доставить ее в Антарктиду, — сказал «ФАКТАМ» Евгений Дикий. — Главное — добраться в чилийский порт Ушуайа. Там наши ребята пересядут на корабль, который доставит их вместе с годичным запасом топлива и продуктов на станцию «Академик Вернадский», а затем заберет оттуда отработавших положенный срок полярников.

— Если членам экспедиции все же не удастся добраться из Киева в Чили?

— Тогда корабль без них отправится на станцию, ведь топливо, продукты питания, оборудование под карантинные ограничения не подпадают. Нужно понимать, что этот сценарий рассматриваем как вариант Z. Напомню, что Z — последняя буква в латинском алфавите. Повторюсь, мы прилагаем максимум усилий, чтобы все же провести смену состава зимовщиков на станции.

Этот снимок находящейся сейчас в Антарктиде экспедиции сделан на главный праздник полярников – Мидвинтер (середина зимы) (фото Национального антарктического научного центра Минобразования и науки)

— В Антарктиде сейчас осень. Вскоре судоходство возле ее берегов прекратится, ведь подступы к континенту покроются льдом. Сколько времени у вас в запасе, чтобы провести пересменку полярников?

— Вполне возможно, что больше месяца — до конца апреля. Ведь нынешний год в Антарктиде необычно теплый. Впрочем, мы не очень-то полагаемся на милость погоды и ставим цель провести пересменку до середины апреля.

— Сколько человек сейчас находятся на станции «Академик Вернадский»?

— 12 зимовщиков и 17 участников сезонной (на период антарктического лета) экспедиции. Всего — 29 полярников. Если не удастся доставить туда сменщиков, то зимовщики останутся на второй год, а сезонников мы обязательно вывезем.

Как ранее рассказывали «ФАКТЫ», планировалось, что в составе следующей полярной экспедиции также будут две женщины: биолог из Киева Евгения Прекрасная и гидрометеоролог и океанограф Анна Соина из Харькова.

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