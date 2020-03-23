Шоу-бизнес

Как все было: невеста Виктора Павлика показала место знакомства с женихом (фото)

Молодая невеста популярного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая ранее рассказала, как назовет будущего сына, показала, где они с будущим мужем встретились.

В сториз Екатерина опубликовала несколько кадров-воспоминаний. Оказывается, они с Виктором Павликом познакомились в коридоре отеля, где жили в соседних номерах.

А уже скоро пара решила быть вместе. «Пообещал смотреть только на меня», — подписала Екатерина кадр, датированный 18 декабря 2017 года.

Кстати, ранее влюбленные говорили, что они вместе уже четыре года. Да и фото в соцсетях, которые ранее быль открыты только для друзей, подтверждают, что пара вместе не с декабря 2017 года. Возможно, влюбленные в 2017 году вернулись в отель, чтобы вспомнить, как встретились.

Напомним, что в этом году Репяхова и Павлик собираются пожениться. Это будет первый брак Екатерины и четвертый Виктора. И да, невеста уже выбрала свадебный наряд.

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