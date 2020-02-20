24.29 / 24.50 26.21 / 26.54
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кружева и смелое декольте: невеста Виктора Павлика показала свадебное платье (фото)

15:20 20 февраля 2020 215
Павлик с невестой
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как готовится к свадьбе и выбирает платье.

«Неужели я невеста?» — удивляется на фото в соцсетях 25-летняя Катя. На ней кружевное платье с длинными рукавами и весьма глубоким декольте.

Репяхова

Образ подписчикам Екатерины очень понравился. «Катюша, какая ты красивая», «Катя, ты самая красивая невеста», «Вы прекрасны, девушка! Невеста этого года безусловно», «А разрез такой так и должен быть или не застегнула еще? И поздравляю тебя», — пишут комментаторы.

Павлик

Отметим, что это будет четвертый брак Павлика. Правда, он рассказывал, что гадалка обещала ему еще один.

Как известно, свадьба Виктора Павлика и Екатерины запланирована на 10 июня. Встречаются влюбленные давно — они были любовниками четыре года. О своем романе Павлик рассказывал «ФАКТАМ»,

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Теплые дни перед резким похолоданием: синоптики предупредили о перемене погоды

Дмитрий Шепелев

«Это позор»: где будет работать Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала

Анастасия Волочкова

Анастасия Волочкова грохнулась во время фотосессии (видео)

Сара Уорд

К чересчур моложавой 76-летней бабушке 32 внуков пристают на улице молодые люди (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер