Кружева и смелое декольте: невеста Виктора Павлика показала свадебное платье (фото)

Шоу-бизнес

Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как готовится к свадьбе и выбирает платье.

«Неужели я невеста?» — удивляется на фото в соцсетях 25-летняя Катя. На ней кружевное платье с длинными рукавами и весьма глубоким декольте.

Образ подписчикам Екатерины очень понравился. «Катюша, какая ты красивая», «Катя, ты самая красивая невеста», «Вы прекрасны, девушка! Невеста этого года безусловно», «А разрез такой так и должен быть или не застегнула еще? И поздравляю тебя», — пишут комментаторы.

Отметим, что это будет четвертый брак Павлика. Правда, он рассказывал, что гадалка обещала ему еще один.

Как известно, свадьба Виктора Павлика и Екатерины запланирована на 10 июня. Встречаются влюбленные давно — они были любовниками четыре года. О своем романе Павлик рассказывал «ФАКТАМ»,

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