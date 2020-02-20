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Кружева и смелое декольте: невеста Виктора Павлика показала свадебное платье (фото)
Молодая невеста украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова показала, как готовится к свадьбе и выбирает платье.
«Неужели я невеста?» — удивляется на фото в соцсетях 25-летняя Катя. На ней кружевное платье с длинными рукавами и весьма глубоким декольте.
Образ подписчикам Екатерины очень понравился. «Катюша, какая ты красивая», «Катя, ты самая красивая невеста», «Вы прекрасны, девушка! Невеста этого года безусловно», «А разрез такой так и должен быть или не застегнула еще? И поздравляю тебя», — пишут комментаторы.
Отметим, что это будет четвертый брак Павлика. Правда, он рассказывал, что гадалка обещала ему еще один.
Как известно, свадьба Виктора Павлика и Екатерины запланирована на 10 июня. Встречаются влюбленные давно — они были любовниками четыре года. О своем романе Павлик рассказывал «ФАКТАМ»,
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