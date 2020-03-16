Невеста Виктора Павлика обнародовала имя будущего сына: жених удивился

Шоу-бизнес

Молодая невеста популярного певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова, которая скоро станет его четвертой женой, обнародовала имя будущего сына.

Она опубликовала в Instagram видео исполнения песни Владимира Высоцкого «Кони привередливые» Еленой Ваенгой и Людмилой Соколовой.

«Я плачу! Меня разрывает чувство счастья вырасти и знать наизусть ваши песни, Владимир Семенович! Мой сын Миша, будет знать их наизусть и надеюсь, когда-нибудь испытает такие же чувства», — пообещала она.

«Майкл?» — удивился в комментариях Виктор Павлик. «Моше», — уточнила невеста.

Напомним, что ранее Репяхова рассказала, почему младшего сына Виктора Павлика не будет на их свадьбе. Екатерина считает, что юноше будет неприятно присутствовать на этом торжестве.

Она также показала свадебное платье.

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