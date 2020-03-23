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Мир

"COVID-19 — наш общий враг": генсек ООН призвал прекратить войны во всем мире

19:53 23 марта 2020 87
«COVID-19&nbsp;— наш общий враг»: генсек ООН призвал прекратить войны во всем мире
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал правительства стран мира к немедленному прекращению вооруженных конфликтов в связи с пандемией коронавируса. Об этом он сказал в новом видеообращении. Напомним, распространение коронавируса по планете можно отслеживать онлайн.

В частности, Гутерриш подчеркнул, что вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности.

«Весь мир столкнулся с общим врагом — COVID-19. Вирус не имеет гражданства или этнической принадлежности… Я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время заморозить военные конфликты и сосредоточиться на реальной войне за наши жизни. Сейчас человечество нуждается в этом больше, чем когда-либо», — сказал генеральный секретарь.

Он также сообщил, что отправит специальных посланников во все «горячие точки» в мире, чтобы участники конфликтов вместо войны начали готовиться к противодействию пандемии коронавируса.

Напомним, ранее стало известно, что Программа развития ООН, ВОЗ и ЮНИСЕФ разрабатывают для Украины два плана помощи в борьбе с коронавирусом с бюджетом около 38 миллионов долларов и 20 миллионов долларов соответственно.

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