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Спорт

Звездный футболист «Реала» загнал мячик для гольфа в рулон туалетной бумаги (видео)

20:03 23 марта 2020 37
Гарет Бэйл
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В то время, как спортивный мир сходит с ума от популярного челленджа «Оставайся дома», набивая рулоны туалетной бумагой, полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса решил отличиться от остальных.

Футболист известен своим пристрастием к гольфу, поэтому решил взять в руки клюшку для этого вида спорта. Приставив рулон бумаги к сумке, Гарет отошел на несколько метров и клюшкой отправил мячик точно в отверстие. Получилось эффектно…

Своим достижением Бэйл не преминул поделиться с подписчиками, которых у него в Instagram 42,9 млн, передав челлендж лучшим гольфистам современности — Тайгеру Вудсу, Рори Макилрою и Серхио Гарсии.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Роман Безус потешил сеть трюком с туалетной бумагой.

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