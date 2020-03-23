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Звездный футболист «Реала» загнал мячик для гольфа в рулон туалетной бумаги (видео)
В то время, как спортивный мир сходит с ума от популярного челленджа «Оставайся дома», набивая рулоны туалетной бумагой, полузащитник мадридского «Реала» и сборной Уэльса решил отличиться от остальных.
Футболист известен своим пристрастием к гольфу, поэтому решил взять в руки клюшку для этого вида спорта. Приставив рулон бумаги к сумке, Гарет отошел на несколько метров и клюшкой отправил мячик точно в отверстие. Получилось эффектно…
Своим достижением Бэйл не преминул поделиться с подписчиками, которых у него в Instagram 42,9 млн, передав челлендж лучшим гольфистам современности — Тайгеру Вудсу, Рори Макилрою и Серхио Гарсии.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что футболист сборной Украины Роман Безус потешил сеть трюком с туалетной бумагой.
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