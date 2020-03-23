Решение о переносе Олимпиады принято, – СМИ

Спорт

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о переносе Игр в Токио в связи с активно распространяющейся по миру пандемией коронавируса.

Об этом сообщил многолетний член исполкома МОК Дик Паунд в комментарии изданию USA Today. «На основе информации, имеющейся у МОК, решение о переносе уже принято. Детали еще будут прорабатываться в течение ближайших четырех недель, но 24 июля Олимпиада не начнется», — отметил функционер, добавив, что главные соревнования четырехлетия пройдут в следующем году.

Судя по всему, исполком МОК решился на подобный шаг после того, как национальные олимпийские комитеты десяти стран — Канады, Австралии, Норвегии, Испании, Словении, Сербии, Хорватии, Франции, США и Бразилии — призвали перенести Олимпиаду из-за опасной пандемии.

А Европейский футбольный союз (УЕФА) опубликовал релиз на своем сайте, в котором официально подтвердил, что финалы Лиги Европы и Лиги чемпионов, запланированные на май, будут перенесены на неопределенный срок. Ранее футбольные функционеры сообщали о том, что решающие матчи еврокубков пройдут 24 и 27 июня.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ролан Гаррос» перенесли из-за коронавируса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter