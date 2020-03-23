Олимпиада под угрозой срыва: крупные страны отказываются от участия из-за коронавируса

Спорт

Следом за переносом Евро-2020, отменой чемпионатов мира по хоккею и приостановлением сезонов в НБА и НХЛ, очередной «жертвой» пандемии коронавируса могут стать Олимпийские игры, которые должны были пройти в июле-августе 2020 года в Токио. Несмотря на заявления главы оргкомитета Тосиро Муто о том, что «Япония по-прежнему не видит причин для отмены Игр и логичным шагом будет отложить соревнования с учетом сложившихся обстоятельств», уже в ближайшие недели, вполне возможно, Олимпиаду все же придется перенести.

Об этом высказался премьер-министр Японии Синдзо Абэ. «Если провести полноценные Олимпийские игры будет сложно, решение о переносе неизбежно. Здоровье спортсменов на первом месте», — цитирует политика espn.com.

Подтвердил слова премьер-министра и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах, назвав главные сложности в принятии решения о переносе главных спортивных соревнований четырехлетия. «В отличие от других спортивных мероприятий, перенос Олимпийских игр является крайне сложной задачей. Ряд важных площадок, необходимых для проведения Игр, могут потенциально уже быть недоступны. Крайне непросто справиться с ситуацией, когда в отелях забронированы миллионы ночей. Может потребоваться пересмотр календаря по крайней мере для 33 олимпийских видов спорта», — заявил функционер. При этом руководитель МОК пообещал, что в течение ближайших четырех недель окончательное решение будет принято.

Тем временем уже две страны официально заявили, что не отпустят своих спортсменов на Игры в том случае, если они пройдут в запланированные сроки. Олимпийский комитет Канады призвал перенести Олимпиаду и Паралимпиаду на следующий год и обещает полную поддержку и помощь при решении трудностей, которые возникнут в связи с переносом, а Австралия сообщила, что после проведенной телеконференции с участием членов исполкома было принято решение о невозможности собрать олимпийскую команду в изменяющихся условиях в стране и за границей.

Отметим, что последний раз целые страны бойкотировали Олимпиаду 40 лет назад — в 1980-м спортсмены 65 государств не поехали в Москву, таким образом выражая свой протест против введения Советским Союзом войск в Афганистан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Афинах без присутствия зрителей был зажжен олимпийский огонь.

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