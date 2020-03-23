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Шоу-бизнес

Известный украинский комик развеселил сеть песней о "коронованном вирусе" (видео)

21:10 23 марта 2020 322
Жорик Делиев
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Популярный актер и режиссер, народный артист Украины, художественный руководитель театра «Маски», художник и музыкант Георгий Делиев вместе с женой Екатериной записали новую песню «Коронованный вирус». Жанр песни, как определили супруги, — прикольный.

«Прикольная песня. Такого о коронованном вирусе вы еще не видели и не слышали», — написал Делиев.

Запись выложили на Youtube-канале комика. Всего за один день она набрала свыше 5 тысяч просмотров и полтысячи «лайков».

В комментариях многочисленных слушателей отмечается, что песня действительно поднимает настроение на карантине и помогает легче перенести все неудобства и невзгоды.

До этого, как мы помним, украинские звезды уже давали советы в форме песен, чем занять себя во время карантина.

Фото со страницы Георгия Делиева в Facebook

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