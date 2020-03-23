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"Нафтогаз" изменил цену на газ для населения: сколько теперь будем платить
«Нафтогаз Украины» снизил на март оптовую цену на газ для на 14% - до 3400 гривен за тысячу кубических метров (без учета НДС, наценки газовых компаний и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Напомним, в феврале 2020 года оптовая цена на природный газ снизилась по сравнению с февралем 2019 года на 37%.
Как сообщили в пресс-службе КМ, это позволит региональным сбытовым компаниям обеспечить снижение конечного тарифа для потребителей на 9−13% по сравнению с февралем.
В свою очередь новая оптовая цена в марте сформировалась благодаря тому, что на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор — тендер, который провел Оператор газотранспортной системы Украины на закупку газа на период поставки за март-декабрь 2020 года.
«Поскольку постановлением Кабинета Министров задается максимально допустимый уровень цены, „Нафтогаз“ выбрал наименьшую индикативную цену из двух возможных опций: рассчитанной по постановлению правительства и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа Оператору ГТС», — объяснили в правительстве.
Напомним, «ФАКТЫ» прогнозировали, ждать ли обвала цен на бензин в Украине в связи с эпидемией коронавируса.
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