- 19:06 Где смотреть онлайн «Челси» — «Бавария»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 19:03 Украина усилит проверки на западной границе и в аэропортах из-за вспышки коронавируса в Италии
- 19:00 В Украину наконец прибыли тесты для выявления коронавируса
- 19:00 Компании бывших чиновников, пытаются помешать реформам Минюста, — СМИ
- 18:58 Очень вкусные цветные блины на Масленицу: легкие рецепты
- 18:48 Где в Киеве 25–28 февраля можно бесплатно пройти медобследование: адреса пунктов
- 18:46 «Смогла ощутить себя Марлен Дитрих»: Алла Мазур с красной помадой восхитила ретро образом
- 18:37 Ураган в Одесской области: разрушены крыши, разбиты автомобили, десятки жилых домов обесточены
- 18:26 В деле о катастрофе MH17 нашли ключевого свидетеля: он даст показания в суде
- 18:18 Аэропорт Херсона отменил рейсы из-за штормового ветра, ситуация в Одессе и Николаеве под вопросом
- 17:57 В Германии автомобиль на скорости врезался в карнавальное шествие: десятки пострадавших
- 17:53 В Украине резко снизили цену на газ для населения: в «Нафтогазе» объяснили причину
В Украине резко снизили цену на газ для населения: в «Нафтогазе» объяснили причину
В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ будет на 37% ниже, чем в феврале 2019 года и на 15% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает «Нафтогаз».
В компании утверждают, что оптовая цена для населения 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м — самая низкая с апреля 2016 года.
Новая цена отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов. Действующие принципы расчета будут применяться до 30 апреля 2020 года. А с 1 мая 2020 года Украина будет полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям.
Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года за коммунальные услуги придется заплатить больше — Гончарук объяснил причину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Ураган в Одесской области: разрушены крыши, разбиты автомобили, десятки жилых домов обесточены (фото)
Сельская учительница никак не могла решить, за кого же ей выйти замуж: за директора школы или за тракториста. С одной стороны — быстрый карьерный рост, а с другой — без трактора фиг до школы доберешься...