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Украина

В Украине резко снизили цену на газ для населения: в «Нафтогазе» объяснили причину

17:53 24 февраля 2020 817
Газплита
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В феврале 2020 года оптовая цена на природный газ будет на 37% ниже, чем в феврале 2019 года и на 15% меньше, чем в январе 2020 года. Об этом сообщает «Нафтогаз».

В компании утверждают, что оптовая цена для населения 3,95 тыс. грн за тыс. куб. м — самая низкая с апреля 2016 года.

Новая цена отражает рыночные тенденции снижения стоимости энергоресурсов. Действующие принципы расчета будут применяться до 30 апреля 2020 года. А с 1 мая 2020 года Украина будет полностью либерализировать рынок поставок газа бытовым потребителям.

Ранее сообщалось, что в феврале 2020 года за коммунальные услуги придется заплатить больше — Гончарук объяснил причину.

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