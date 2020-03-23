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В Одессе весь общественный транспорт переводят в режим работы в условиях чрезвычайной ситуации
В понедельник вечером, 23 марта, на Youtube-канале появилось видео, на котором мэр Одессы Геннадий Труханов известил горожан о принятом решении о дальнейшей работе в городе общественного пассажирского транспорта.
По его словам, руководство города хотело, чтобы общественный транспорт функционировал с соблюдением необходимых требований, вызванных введенным карантином — не более 10 пассажиров в салоне.
«При этом мы неоднократно обращались к пенсионерам, гражданам льготной категории с просьбой максимально сократить поездки, но положительных результатов это не дало. Сегодня на заседании городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято решение изменить принцип работы городского транспорта», — сказал мэр. А также заявил, что отныне в Одессе весь общественный пассажирский транспорт, а также частные перевозчики переходят на специальный режим.
«Он будет перевозить тех, кто передвигается к месту работы, кто должен обеспечить жизнедеятельность города», — сказал Труханов и попросил отнестись к этой мере с пониманием.
Мэр Одессы не пояснил, какие конкретно ограничения вводятся, с какого именно времени. Будет ли транспорт работать по определенным схемам для пассажиров со спецпропусками, как в Киеве, либо в каком-то другом режиме, неизвестно.
Одесситы уже оценили эту «мэрскую новость», отметив в социальных сетях: «У одесской мэрии не семь пятниц, а семь понедельников на неделе».
И, действительно, только сегодня утром на совещании в мэрии градоначальник фактически опроверг официальное заявление своего заместителя Павла Вугельмана, который 21 марта объявил, что с понедельника, 23 марта, на весь период действия карантина в Одессе отменяется бесплатный проезд для всех льготных категорий пассажиров в общественном транспорте.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в Одессе ситуация с перевозкой пассажиров остается сложной, в связи с распоряжением Кабмина и местных властей о невозможности одновременного проезда в салонах общественного транспорта более 10 человек.
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