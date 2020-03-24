27.52 / 28.36 29.29 / 30.37
Киев: -2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"По примеру Китая": в ОП назвали предполагаемый срок окончания карантина

4:53 24 марта 2020 97
Пандемия в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив, рассказавшая о требованиях МВФ к выделению транша Украине, считает, что при соблюдении украинцами карантина пандемия коронавируса в нашей стране может быть побеждена к маю, и примерно в этом месяце граждане смогут полноценно вернуться на работу после карантина.

Об этом она заявила в эфире программы «Свобода слова» на канале ICTV, передает РБК-Украина.

По словам Ковалив, чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни.

«Первый и самый главный рецепт выхода из кризиса — это максимальное соблюдение карантина. Чем меньше людей заболеет, тем быстрее экономика вернется к нормальной жизни. Мы видим, что экономика Китая быстро начала восстанавливаться. То же самое мы должны пережить у себя. Мы должны максимально оставаться дома и придерживаться тех правил, которые установлены по ограничению для того, чтобы уже в мае всем нормально выйти из этой ситуации и опять же вернуться на работу», — сказала она.

Также Ковалив назвала сумму, которая потребуется нашей стране для поддержки медицинской отрасли — это около 100 миллиардов гривен.

Деньги, по ее словам, должны быть направлены на зарплаты медикам и на закупку оборудования.

«Мы говорим сегодня о необходимости в более 100 миллиардов гривен дополнительных, которые нам, если у нас будет пик коронавируса нужно будет поддержать зарплатами и врачей, и закупкой дополнительного оборудования», — заявила Ковалив.

Напомним, в Украине по состоянию на 23 марта официально подтверждены 73 случая коронавирус. Кроме того, Минздрав проверяет информацию о 10 новых случаях заражения коронавирусом.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что проживающий в США нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт уверен в скорой победе человечества над коронавирусом.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Майкл Левитт

"Главное – контролировать панику": нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса

Пандемия в Украине

"По примеру Китая": в ОП назвали предполагаемый срок окончания карантина

МВФ

У Зеленского рассказали об условиях, которые выдвигает МВФ для получения Украиной помощи

Пешком перед трамваем

Если не пускают в трамвай: в Киеве женщина устроила оригинальную акцию протеста (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер