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"Главное – контролировать панику": нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса

4:35 24 марта 2020 175
Майкл Левитт
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Нобелевский лауреат по химии Майкл Левитт, работающий в Стэнфордском университете, считает, что распространяющая по миру пандемия нового коронавируса скоро пойдет на спад и «все будет хорошо».

Его слова приводит Los Angeles Times.

Издание напоминает, что в феврале Майкл Левитт поделился прогнозом о сценарии развития массовой коронавирусной инфекции в Китае, и его расчеты оказались очень точными.

Тогда он указал переломный момент распространения вируса в стране в связи с достижением своего пика и предстоящее снижение смертности. Также он назвал наиболее вероятную цифру смертей среди заболевших (3250 человек) и общее количество зараженных (около 80 тыс. человек).

Реальное положение вещей подтвердило правильность рассуждений ученого. Вспыхнувшая в КНР пандемия коронавируса пошла там на убыль, число зараженных составило 81 тыс. человек, статистика умерших — 3,2 тыс.

Согласно новому прогнозу Майкла Левитта, спад волны нового коронавируса произойдет в США и в остальном мире — причем уже в скором времени.

«Главное, что сейчас нужно, — это контролировать панику», — сказал нобелевский лауреат.

Мнение о грядущем конце пандемии разделяют и другие специалисты, пишет news1. В частности, заведующий лабораторией клеточных технологий Института общей генетики имени Вавилова (РФ) Сергей Киселев высказал мнение о том, что «вирус ослабнет, и его клинические симптомы не будут проявляться так значительно, он перейдет в легкую форму». Еще один российский врач, Александр Мясников, в свою очередь, заметил, что у каждого вирусного заболевания существует «лимит» действия, по окончании которого вызвавший его вирус гибнет.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что живущий в Пекине украинец рассказал, как Китай победил эпидемию. По его словам, люди в Поднебесной на протяжении двух месяцев практически не выходили из дома. Улицы были пустыми. Работали только продуктовые магазины и аптеки. И по сей день в Китае везде замеряют температуру у людей, куда бы они не пришли, несмотря на то, что эпидемия там почти закончилась.

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