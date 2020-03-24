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Спорт

Усик рассказал, как ему предлагали за деньги проиграть в финале чемпионата мира (видео)

7:47 24 марта 2020 66
Александр Усик
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик рассказал об интересной истории, произошедшей с ним на чемпионате мира в 2011 году, который проходил в Баку (Азербайджан).

«Да, ко мне приходили и предлагали „лаве“, чтобы я проиграл в финале азербайджанцу Теймуру Маммадову. На это я сказал буквально следующее: „У меня есть дочь Елизавета. Когда-то она вырастет, у нее будут дети, внуки мои. И вот внук пойдет в школу, а ему там скажут, что его дед — продажный, повелся на „лаве“, а они так хотели, чтобы я „золото“ привез“. Это неприемлемо для меня, я очень долго к этому шел. И деньги не в приоритете для меня», — поведал Александр в передаче «Короли ринга» на телеканале «2+2».

Отметим, что на пути к финалу наш соотечественник разобрался с Евгениюсом Туткусом из Литвы (26:2), болгарин Тервел Пулев не вышел на бой с Александром, затем не устоял россиянин Артур Бетербиев (17:13), а в полуфинале — и белорус Сергей Корнеев (23:10). В решающем поединке крымчанин уверенно одолел азербайджанца Маммадова — 25:15.

Полное видео боя Усик — Маммадов

Это «золото» мирового первенства стало первым в карьере Усика — два года назад, в 2009-м, украинец завоевал «бронзу» в Милане. Затем была олимпийская награда высшей пробы в Лондоне-2012 и переход в профи в 2013-м.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Майк Тайсон на время карантина нашел оригинальный способ заработка, записывая короткие видео для своих фанатов.

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