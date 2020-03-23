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Майк Тайсон нашел оригинальный способ заработка в карантине
Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе американец Майк Тайсон, который в недавнем интервью пожаловался на трудности жизни после завершения профессиональной карьеры, без дела в карантине не сидит.
Как сообщает портал TMZ, легендарный боксер, на счету которого 50 побед и 6 поражений, зарегистрировался на популярном интернет-сервисе, который предоставляет посетителям возможность получить за отдельную плату короткое видео с участием какой-либо знаменитости.
Ролики, на которых Майк может поздравить твою маму или отца с днем рождения или спеть строки из любимой песни, продаются по 300 долларов за штуку. Успех Тайсона оказался феноменальным — за первые шесть часов после регистрации на его счету уже было 20 тысяч долларов!
Правда, создатели сайта отмечают, что немногие звезды пользуются такой же популярностью, как боксер. А вот количество запросов на ролик с Тайсоном в последние дни, наоборот, вырос на 30%. Что ж, люди принудительно сидят в карантине в связи с пандемией коронавируса, и развлекаются как могут…
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