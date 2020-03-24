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Деньги

Доллар и евро снова дорожают: курс валют на 24 марта

8:23 24 марта 2020 106
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 28,1126 гривни за доллар — украинская валюта просела еще на 37 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Что же касается европейской валюты, то курс составил 30,24 гривни за евро.

А «Минфин» опубликовал курсы валют на 24 марта на «черном» рынке.

Эксклюзивный материал с прогнозами экспертов о том, как будет развиваться ситуация на валютном рынке и на сколько может подорожать доллар, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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