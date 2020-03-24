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Доллар и евро снова дорожают: курс валют на 24 марта
На вторник, 24 марта, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 28,1126 гривни за доллар — украинская валюта просела еще на 37 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Что же касается европейской валюты, то курс составил 30,24 гривни за евро.
А «Минфин» опубликовал курсы валют на 24 марта на «черном» рынке.
Эксклюзивный материал с прогнозами экспертов о том, как будет развиваться ситуация на валютном рынке и на сколько может подорожать доллар, читайте на сайте «ФАКТОВ».
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Место под солнцем: жительница Полтавщины почти 20 лет живет на острове без телевизора и холодильника
Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..