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Валютные качели: НБУ повысил курсы доллара и евро, хотя они заметно упали на межбанке
Национальный банк снова повысил официальный курс доллара к гривне на 24 марта на 38 копеек, установив его на уровне 28,1126 гривен (23 марта — 27,7386 гривен) за доллар. Напомним, в понедельник, 23 марта, курсы основных валют от НБУ впервые снизились, начиная с 5 марта.
Это максимальное значение курса доллара в Украине с начала 2020 года.
В то же время максимальные котировки доллара США на межбанковском валютном рынке в понедельник, 23 марта, составили 28,13 гривен (покупка) и 28,18 гривен (продажа). Минимальные котировки покупки доллара составили 27,58 гривен и 27,65 гривен соответственно, сообщает liga.net.
А Экспертная платформа Национального банка констатировала, что в течение 18−19 марта ажиотаж на валютном рынке, вызванный коронавирусом, начал падать, и украинцы продали валюты больше, чем купили. Так, 19 марта на наличном рынке украинцы купили всего $ 28,1 млн (минимум за месяц), а сдали в кассы — $ 39,8 млн.
Прогнозы экспертов о дальнейшей динамике курса доллара в Украине читайте в статье «ФАКТОВ» «Когда курс доллара может взлететь до 35 гривен: прогноз экспертов».
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