Вадим Ермолаев приобрел аппарат ИВЛ для больницы на Днепропетровщине

Здоровье и медицина

Фонд Kiddo приобрел в одну из больниц Днепропетровской области аппарат искусственной вентиляции легких самого высокого класса за счет взноса украинского бизнесмена Вадима Ермолаева.

В Украине продолжается борьба с распространением вируса COVID-19, который опасен своими осложнениями — в тяжелых случаях приводит к атипичной пневмонии. Одной из главных проблем в этой ситуации остается острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких в стране.

Согласно официальным данным CDC, 20−30% людей с коронавирусной инфекцией при госпитализации требуется интенсивная терапия. Обычно это люди старшего возраста (в среднем от 65 лет) с хроническими заболеваниями. 47−71% из них требуется искусственная вентиляция легких. В Италии, которая на сегодняшний день занимает первое место в мире по количеству летальных исходов среди инфицированных COVID-19, дефицит аппаратов искусственной вентиляции легких стал критической проблемой системы здравоохранения. По данным национального Министерства чрезвычайных ситуаций (Protezione Civile), аппаратов ИВЛ в Италии около 5 000 штук, или 8,3 штуки на 100 тысяч населения.

Что касается Украины, то в стране всего 3 600 аппаратов, то есть 8,6 на 100 тысяч населения.

На взнос председателя совета корпорации «Алеф» Вадима Ермолаева фонд Kiddo купил аппарат искусственной вентиляции легких самого высокого класса — Savina 300. Это оборудование обеспечивает вентиляцию легких пациентов даже в самом критическом состоянии. Оборудование работает по концепции открытого дыхания, позволяющего пациентам свободно дышать в любой момент вентиляционной терапии и при любом давлении. Это дает толчок самостоятельному дыханию, повышает комфорт пациента и ускоряет отвыкание от ИВЛ.

Также на пожертвование Вадима Ермолаева для медперсонала Днепропетровской области были приобретены респираторы класса защиты ffp2, ffp3, благодаря чему количество масок в больницах области выросло в четыре раза. Однако по-прежнему остается недостаточным.

Благотворительная организация Kiddo призывает объединиться в борьбе с коронавирусом и помочь врачам в обеспечении их всем необходимым.

«Эти люди не могут уйти на карантин. Не могут взять семью и уехать за город, ближе к огороду и речке. Не могут закрыться по домам и работать в онлайн-режиме. У наших докторов и медсестер катастрофически не хватает средств для защиты и дезинфекции», — обращаются к бизнесу и общественности представители фонда.

Оказать помощь больницам Днепра можно по номеру карты — 5169 3305 1154 6225, или перейдя по ссылке: ttps://www.liqpay.ua/ru/checkout/card/i28013171871.

Справка Корпорация «Алеф» объединяет разнопрофильные бизнесы, которые работают в сегменте девелопмента, производства строительных материалов и в аграрной сфере. Председатель совета корпорации «Алеф» — Вадим Ермолаев. Заместитель председателя совета корпорации — Станислав Виленский.

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