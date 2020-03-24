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Когда ждать доллар по 30: эксперты дали неутешительный прогноз
Курсы доллара и евро после небольшого снижения вновь резко пошли вверх. С понедельника, 23 марта, американская валюта подорожала на 37 копеек, превысив 28 гривен, а европейская — сразу на 61 копейку, вновь поднявшись значительно выше отметки 30 гривен. Так, 23 марта НБУ установил официальные курсы валют на уровне 28,11 грн за доллар и 30,25 грн за евро. На наличном рынке также произошло падение курса национальной валюты на 20−40 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 27,48 грн, купить — по 28,32 грн; евро — сдать по 29,39 грн, купить — по 30,47 грн.
«Роста курса гривни пока ожидать не стоит»
«Курс гривни еще несколько снизился и с утра во вторник, 24 марта, находится на уровне 27,55 гривни за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Ослабление национальной валюты продолжается из-за сложной ситуации в мире и в Украине в связи с распространением коронавируса. Согласно прогнозам властей, оптимальный сценарий развития экономической ситуации в Украине на фоне борьбы с коронавирусом предполагает падение ВВП страны на 5%. При этом дефицит госбюджета в 2020 году вырастет до 7% от ВВП, хотя изначально закладывался показатель в 2%. В общей сложности на борьбу с коронавирусом Украина планирует потратить 3,5−4 млрд долларов. Эти средства она намерена получить в результате новой программы сотрудничества с МВФ. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что МВФ, Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития заверили его в готовности оказывать поддержку и помощь Украине на период борьбы с коронавирусом.
Пока курс ищет точку равновесия после сильного движения. Ожидаем широкого колебания в зоне 28 гривен за доллар", — сообщил Шевчишин,
Сегодня о дальнейшей девальвации гривни предупреждают многие эксперты.
«Введение карантина больно ударило по украинской экономике, — сообщил РБК-Украина кандидат экономических наук Александр Хмелевский. — Почти половина предприятий остановила свою работу. Часть работников вернулась домой. Падают цены на продукцию украинских экспортеров. Все это приводит к сокращению валютных поступлений в Украину. Зато нерезиденты распродают украинские активы и выводят средства за рубеж. Украинские банки уже испытывают дефицит наличной иностранной валюты. Поэтому гривня будет продолжать и дальше снижаться. Первый психологический уровень в 30 грн за доллар может быть достигнут уже в апреле. При этом роста курса гривни пока ожидать не стоит».
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Негативные последствия карантина для экономики страны признали и в президентской администрации. Как заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив, при оптимистическом сценарии развития событий с коронавирусом падение украинской экономики составит 5% ВВП по итогам 2020 года. Однако, по ее словам, пока сложно делать какие-то долгосрочные прогнозы, так как ситуация нестабильная и меняется каждый день. Стоит напомнить, что в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины падение ВВП в январе текущего года оценили в 0,5%, и это первое падение за 49 месяцев.
«Государство должно стимулировать, а порой заставлять бизнес бороться с эпидемией»
При этом некоторые экономисты и политики уже предлагают свои рецепты вывода страны из кризиса.
«Экономика — хрупкий механизм, в котором все связано через цепочки производства, — сообщил на своей странице в Facebook экономист и народный депутат от партии «Голос» Владимир Цабаль. - Невозможно, чтобы работал долгое время продуктовый магазин или аптека, а производство молока, упаковки, или предоставление IТ-услуг не работали. Карантин и другие ограничения не будут работать в условиях остановки экономики. Через некоторое время, выбирая между «голодом» или «скукой» и риском «заразиться», человек выберет второе.
Бизнес значительно быстрее и эффективнее приспосабливается к новым реалиям, чем государственный сектор. Государство должно, с одной стороны, стимулировать, а порой и заставлять бизнес бороться с эпидемией. Но с другой стороны, государство должно дать бизнесу возможность работать, облегчая жизнь в условиях кризиса.
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