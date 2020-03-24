Оккупанты заявили о новых случаях коронавируса в Крыму

Украина

В аннексированном Крыму, где, по словам представителей оккупационных властей, на днях был зарегистрирован первый случай заболевания COVID-16, шесть новых подтвержденных случаев коронавируса.

Об этом в социальных сетях пишет так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов, заявляя, что все заболевшие крымчане «вернулись из неблагополучных по коронавирусу стран». Четверо из них — члены одной семьи, отдыхавшие в Объединенных Арабских Эмиратах и путешествовавшие на круизном лайнере. Двое других заболевших вернулись в Крым из Литвы и Бельгии.

Тем временем блогер «Крымский бандеровец» в Twitter сообщает, что крымские «власти» закрыли на карантин до 12 апреля и перевели на дистанционное обучение все учебные заведения полуострова. Правда, за исключением детских садиков.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Крыму находчивые предприниматели разместили объявление об услугах разнорабочих, «привитых от коронавируса».

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