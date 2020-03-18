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Первые в мире «привитые от коронавируса» люди обнаружились в Севастополе
В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, а ученые пытаются изобрести вакцину от этой опасной болезни, в оккупированном РФ Севастополе появились люди, которые заявляют что они уже привились от COVID-19. Об этом сообщает пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.
В оккупированном Крыму на одной из стен в Севастополе заметили необычное объявление. Предлагаются услуги грузчиков и разнорабочих, которые, как утверждается, «привитые от коронавируса».
ПРИВИТЫЕ!— RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) March 18, 2020
о как!
Севастополь pic.twitter.com/clmUTBx0fQ
Этот одиозный рекламный трюк вызвал едкие насмешки в сети:
Ранее сообщалось, что президент РФ Путин придумал, как можно воспользоваться пандемией коронавируса для отмены санкций, которые наложены на Россию.
Напомним, уже сотни жителей оккупированных РФ территорий обратились за помощью к украинским медикам.
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