Украина

Первые в мире «привитые от коронавируса» люди обнаружились в Севастополе

В то время как весь мир борется с пандемией коронавируса, а ученые пытаются изобрести вакцину от этой опасной болезни, в оккупированном РФ Севастополе появились люди, которые заявляют что они уже привились от COVID-19. Об этом сообщает пользователь Twitter RoksolanaToday&Крым25%.

В оккупированном Крыму на одной из стен в Севастополе заметили необычное объявление. Предлагаются услуги грузчиков и разнорабочих, которые, как утверждается, «привитые от коронавируса».

Этот одиозный рекламный трюк вызвал едкие насмешки в сети:

Ранее сообщалось, что президент РФ Путин придумал, как можно воспользоваться пандемией коронавируса для отмены санкций, которые наложены на Россию.

Напомним, уже сотни жителей оккупированных РФ территорий обратились за помощью к украинским медикам.

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