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Украина

Беларусь стала чаще отказывать украинцам во въезде: что происходит

14:57 24 марта 2020 409
Пункт пропуска
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Пограничники Украины фиксируют, что гражданам Украины все чаще отказывают в пропуске на территорию Республики Беларусь. Так, на прошлой неделе на территорию соседнего государства не попали более 300 наших соотечественников. Ранее президент Беларуси Лукашенко запретил отправлять чартеры за соотечественниками, которые во время пандемии коронавируса остались за границей.

Как сообщает Госпогранслужба, причиной отказа украинцам во въезде в Беларусь стала «неподтвержденная цель поездки».

При этом руководство государства уже неоднократно рекомендовало гражданам Украины временно не совершать выезды за границу. Из-за пандемии на государственной границе ограничены пропускные операции и временно закрыты некоторые пункты пропуска, в том числе и на границе с Беларусью.

Ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти крупную партию медицинских масок.

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