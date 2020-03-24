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Происшествия

Из Украины в Израиль пытались вывезти крупную партию масок

13:58 24 марта 2020 79
Из Украины в Израиль пытались вывезти крупную партию масок
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Прокуратура предупредила очередную попытку незаконного вывоза за границу партии медицинских масок стоимостью более 1 млн грн. Маски должны были переправить в Израиль. Напомним, накануне в Украину прибыл самолет из Китая, который доставил тесты для выявления COVID-19 и маски разной степени защиты.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора, арестованная партия включала 21 тысячу медицинских масок.

Уголовное производство открыто по части ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 364−1 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление служебным положением»). Продолжается досудебное расследование.

Напомним, накануне бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг обвинения в халатности и игнорировании призывов запретить экспорт продукции медицинского назначения перед началом пандемии коронавируса. Тем не менее Специализированная антикоррупционная прокуратура все же открыла уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров.

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