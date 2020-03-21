Мир

«Пусть там и сидят»: Лукашенко запретил отправлять чартеры за застрявшими за границей белорусами (видео)

В то время, как Украина делает все возможное, чтобы вернуть на родину застрявших за границей украинцев, президент Беларуси Александр Лукашенко жестко раскритиковал бeзoтвeтcтвeнных белорусских тypиcтов.

Он обратил внимание на то, что многие белорусы улетели на отдых, зная, что в мире стремительно распространяется коронавирус и в связи с этим страны закрывают свои границы.

«Я понимаю, бывают случаи, когда надо выехать, решить какие-то вопросы. Но это единичные. Их почти нет. С МИД пусть согласовывают, когда выезжают, тогда мы будем за них отвечать», — сказал Лукашенко.

Глава Беларуси также отметил, что в некоторых странах проблемы возникают на ровном месте: белорусов просто не пускают на обратные рейсы, организованные российскими авиакомпаниями. В Беларуси ждут гораздо большего содействия от России. Тем более, что Беларусь готова помогать россиянам с возвращением на родину из Польши.

Напомним, в Украине были организованы дополнительные авиарейсы и спецпоезда для эвакуации остающихся за границей граждан Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что за рубежом на карантине находятся 862 украинца, которые также намерены вернуться на родину.

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