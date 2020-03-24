Моем руки, держим дистанцию, поддерживаем иммунитет: как украинцы борются с коронавирусом

Пресс-релиз

В Gradus Research провели социальное онлайн исследование методов борьбы украинцев с коронавирусом. Так, согласно полученным данным, почти 80% из 500 опрошенных серьезно относятся к профилактике ОРВИ и укреплению иммунитета и выполняют рекомендации Минздрава по предотвращению распространения Covid-19.

Исследование показало, что 93,7% опрошенных регулярно моют руки, 63,8% - используют средства дезинфекции, 82,8% - ограничили посещение людных мест. При этом люди понимают и важность «внутренних» мер по укреплению здоровья и повышению сопротивляемости организма: 75% респондентов считают нужным включать в рацион продукты, способствующие поддержке иммунитета.

Как привести свой организм в состояние «боевой готовности», необходимой для отражения атаки вирусов? В списке мер по укреплению иммунитета участники опроса отметили здоровый сон, правильное питание, активный образ жизни и регулярные занятия спортом. Возможно, внезапно свалившаяся на нас пандемия и вынужденный карантин заставит многих наконец уделить внимание собственному здоровью и пересмотреть привычный (и не особо правильный) образ жизни.

Что касается продуктов питания, обладающих антибактериальными и антивирусными свойствами, опрос показал достаточно высокую грамотность украинцев в этом вопросе. Топ-позиции в рейтинге опрошенных заняли лимон (81,0%), имбирь (75,8%), чеснок (72,9%), лук (68,8%), мед (67,1%), кислые ягоды (64%), яблоки (42,7%). Далее в опросе фигурируют продукты, содержащие Омега-3 и белок, жизненно необходимый для укрепления иммунитета: морская рыба (27,2%), морепродукты (24,2%), красная икра (18,0%).

Лидерство лимона вполне оправданно. Цитрусовые (и не только лимоны, но и апельсины, мандарины, грейпфруты, лайм) содержат большое количество аскорбиновой кислоты — от 40 до 70 мг на 100 г. Физиологическая потребность для взрослых — 90 мг/сутки, но в период эпидемии эту дозу вполне можно увеличить.

О пользе чеснока говорить излишне. Антибактериальные свойства этого продукта были доказаны еще Луи Пастером. Так что в период повышенной вирусной опасности эпидемии съесть пару зубчиков никому не повредит, тем более что защитная маска предотвратит распространение характерного запаха.

Икра, по сравнению с чесноком, набрала меньше баллов, но это объясняется, скорее всего, традиционным отношением к ней, как к атрибуту праздничного стола, а не как к важному элементу ежедневного рациона. Диетологи, кстати, давно говорят о том, что восприятие икры как деликатеса «на праздник», следует менять. Этот суперпродукт рекомендуется употреблять в небольших дозах, но регулярно. Дело в том, что икра является натуральным источником полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, способствующих профилактике многих серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых.

Также в икре присутствует легкоусвояемый белок, необходимый для формирования мышечной массы и костной ткани. Его содержание достигает 30%. Плюс в икре содержится целый спектр витаминов и микроэлементов: йод, железо, фосфор — как раз то, что нужно для поддержки иммунитета. Лецитин восстанавливает гидролипидный баланс, необходим клеткам печени, легких и головного мозга. Для стабилизации нервной системы он также незаменим — что особенно актуально в период повышенного стресса.

Имбирь — прекрасный иммуномодулятор, помогающий выводить токсины из организма человека. В нем содержатся витамины А, группы В (В1, В2, В12) и С, эфирные масла, целый ряд минералов и аминокислот. Поэтому имбирь незаменим при борьбе с простудой, гриппом, кашлем, застойными явлениями в легких, что как нельзя актуально сегодня.

Подводя итоги соцопроса, нам всем необходимо запомнить, что главными «стимуляторами» иммунитета являются витамины А, В, С (91,4%), антиоксиданты (38,9%), жирные кислоты Омега-3 (63,5%). Поэтому сейчас нужно обратить особое внимание на продукты, содержащие эти полезные вещества. Давайте серьезно относиться к укреплению своего иммунитета, и никакие вирусы не будут нам страшны.







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