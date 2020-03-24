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Шоу-бизнес

Любовь спасет мир: Кухар и Стоянов порадовали чувственным танцем в воде (видео)

15:31 24 марта 2020 61
Кухар и Стоянов
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов, которые были вынуждены изолироваться от детей после поездки в Таиланд, показали, как развлекались во время своего короткого медового месяца.

В Instagram Александра появилось чувственное видео: пара танцует в воде, Екатерина на руках у мужа.

Поклонники пары восхитились. «Как красиво. Вы супер», «Любовь спасёт мир!!! Вы вдохновляете!» — пишут комментаторы.

Стоянов

В сториз у пары также появился призыв путешествовать. Не сейчас, когда самолеты не летают, а позже. «Мечтайте, планируйте», — призывают Александр и Екатерина, подчеркивая, что путешествовать лучше с близким человеком.

Стоянов

Стоянов

Напомним, ранее Екатерина Кухар рассказала «ФАКТАМ», как проходит ее самоизоляция и как они с мужем скучают за детьми.

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