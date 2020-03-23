«Тяжело пережить разлуку с детьми»: Екатерина Кухар рассказала о самоизоляции из-за коронавируса

Шоу-бизнес

Знаменитая балетная пара Екатерина Кухар и Александр Стоянов из-за коронавируса были вынуждены прервать свой медовый месяц в Таиланде, куда впервые отправились без детей, и срочно ввернуться в Украину, где на тот момент вели карантин.

Артистам не без труда, на перекладных, с тремя пересадками удалось вернуться в Украину до закрытия границ. Екатерина и Александр приняли решение самоизолироваться и не выходить из дома две недели. Балерина говорит, что труднее всего пережить разлуку с детьми.

— Катя, как вы себя чувствуете?

— Мы с Сашей чувствуем себя хорошо, никаких симптомов нет, но решили не рисковать, и ушли на самоизоляцию. Ведь до путешествия в Таиланд у нас был большой гастрольный тур по Франции, из которого мы вернулись 5 марта, а уже 11 марта улетели в Таиланд. Там, где мы были, случаев коронавируса не было. Китайцы успешно справляются с инфекцией за счет жесткого карантина, у них уже нет внутренних заболеваний.

Я читаю, что сейчас происходит в Италии, и мурашки идут по коже. При этом украинцы как-то легкомысленно относятся к ситуации: выходят в парки большими компаниями с детьми, устраивают пикники, жарят шашлык. Если Италия не может справиться с ситуацией, что можно ожидать у нас? Становится страшно.

— Какие меры предпринимаете вы?

- Мы самоизолировались. Даже в аэропорту, когда мы шли в респираторных масках, к нам подходили «оптимистично настроенные люди» и говорили: «Зачем вы это надели, все равно эти маски не защищают». Я считаю, что нужно максимально обезопасить себя и окружающих. Мы даже вещи принимаем и передаем с особой осторожностью. Подъезжаем к дому на машине, на скамеечку выносят сумку и уходят, а мы забираем. Без всяких контактов.

— Почему вы решили прервать отпуск?

— Когда мы улетали, еще было все спокойно, речь о карантине и закрытии неба не шла. О карантине узнали по дороге в Таиланд, на пересадке в Арабских Эмиратах. Через пару дней увидели, ситуация усугубляется, наше решение было очевидным. Тем более, что у нас в Киеве оставались дети. С трудом меняли билеты, несколько раз отменяли бронь, переносили вылеты. Я начала даже паниковать, что застрянем в Таиланде. Спасибо, туроператор помог и мы на перекладных, разве что не на верблюдах, добрались в Украину. При чем, цены на билеты оказались на много выше, чем до вылета. Очень жаль, что некоторые пользуются ситуацией и завышают цены на свои товары и услуги, те же маски, медикаменты и билеты. В такие времена это недопустимо.

— Как защищаются от коронавируса в Таиланде и других странах, через которые вы летели?

— Мы вылетели из Краби сначала в Пхукет, там не было ни одного случая заражения коронавирусом, но они были очень осторожны. Мы мыли и дезинфицировали руки на каждом шагу, по 100 раз в день. Потом у нас была пересадка в Бангкоке, из него — в Стамбул, откуда вылетели в Киев. Мы были в масках, постоянно пользовались антисептиком для рук. Я и раньше всегда была очень брезгливой и педантичной в плане гигиены, мои друзья даже посмеивались надо мной из-за этого. Сейчас это уже не смешно, а необходимо.

В аэропорту в Пхукете испытали шок, увидев огромную очередь на входе. Оказалось, что это желающие поменять билеты, чтобы улететь, но рейсы отменялись. В масках было примерно 50% пассажиров. В аэропорту не меряют температуру. В принципе, все в обычном режиме работает. Когда мы летели из Бангкока в Стамбул на турецких авиалиниях, удивило то, что персонал лайнера, стюарды, были без масок. Во время полета объявляли: «если вы почувствуете недомогание, кашель, повышенную температуру, известите стюардесс». Удивило то, что когда мы проснулись, стюарды уже были в масках. Это было крайне странно. Понятно, что два вариантов ответа: либо кто-то из пассажиров пожаловался и хотел, чтоб они надели маски, либо к ним поступил человек с недомоганиями. Мы были в масках с необходимой защитной мембраной, но все равно иногда снимали, чтобы выпить воды, поесть. В общем, будем уповать на судьбу.

Когда мы прилетели в Киев, где уже ввели карантин, при выходе из самолета всем измеряли температуру. На нашем борту не оказалось людей с температурой, хотя в самолете было очень много иностранцев. Но не исключено, что есть люди без социальной ответственности и они спокойно могли выпить жаропонижающее и на них не обратили внимание. Из аэропорта мы поехали домой на своей машине и самоизолировались.

— Как изменился ваш гастрольный график, что пришлось отменить?

— В мае у нас должен был состояться спектакль «Дон Кихот» в США, гала-концерт в Португалии, и многие другие выступления отменили. Все рушится, как карточный домик. Новые даты планировать сейчас невозможно. У нас с Сашей все выступления были расписаны до марта следующего года, практически без выходных. Концертов планировалось больше, чем в прошлом году. Мы побили рекорд Нуриева — за четыре месяца отработали 115 спектаклей. Теперь все рушится, каждый день звонят импресарио и все отменяют. Но это не так уж важно, главное, чтобы мы это пережили. Сложнее тем, кто останется без зарплат.

— Чем развлекаете себя дома?

— Больше всего расстраивает то, что мы не можем видеть детей. Они тоже очень огорчены и считают дни до нашей встречи. Дочка зачеркивает дни на календаре. Хорошо хоть можно общаться по скайпу. Но мы стараемся настраивать себя на позитив и решили, что так продолжится наш медовый месяц, только в новых обстоятельствах. Мы смотрим фильмы, читаем, решаем вопросы по гастролям и все переносим.

Недавно пересмотрели замечательную комедию «Шесть дней, семь ночей» с Харрисоном Фордом. Отлично поднимает настроение.

Саша совершенствует свои кулинарные навыки, готовит. Сделал потрясающий суп из древесных грибов. Можно изучать языки, получать новые знания онлайн, открывать для себя что-то новое. Это момент, когда можно побыть наедине с собой, разобраться со своими внутренними вопросами и потребностями. Главное, не унывать и использовать время с пользой, раз уж выдалась такая вынужденная пауза.

Я считаю, что мысли материальны, поэтому думать нужно позитивно, ставить себе цели и выполнять их. В Таиланде, в который я влюбилась с первой поездки, я открыла для себя важные вещи. Я читала в буклетах, что это страна улыбок, но относилась к этому скептически. Побывав там, поняла, что ошибалась. Меня удивило то, насколько позитивно настроены тайцы, всегда спокойные, улыбчивые, расслабленные и никуда не спешат. Для них главное — радость момента. Они действительно улыбаются искренне, от души. Они верят в то, что если не успеют сделать что-то в этой жизни, то обязательно воплотят в следующей.

Хочу пожелать украинцам веры в прекрасное будущее, крепкой иммунной системы, позитивного настроя, удачи и ангела хранителя.

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