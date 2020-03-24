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Соцсети заполонили фейки о коронавирусе: где искать правду
В последнее время активизировались интернет-мошенники, которые используют тему коронавируса для обмана украинцев и получения их личной информации.
СБУ дает простые советы, как обеспечить информационную безопасность, — это поможет уберечь свои данные от несанкционированного доступа.
Проверенную информацию о ситуации с пандемией коронавируса можно получить здесь:
- Telegram-канал «Коронавирус_инфо» о COVID-19 в Украине ➡ bit.ly/39DEYQm
- Страница МОЗ Украины ➡ bit.ly/2Q5UHQu
- Страница Центра общественного здоровья Украины ➡ bit.ly/2IAGyXm
Новости об опровержении фейков можно найти с помощью хэштега #фейкCOVID19
А группа «По той бік новин» дала рекомендации по проверке видеороликов:
1. Очень рекомендуем установить вам плагин для Google Chrome — InVID — он помогает пользователю быстро получать контекстную информацию из видеофайлов в Facebook и YouTube, осуществлять обратный поиск изображений в поисковых системах Google, Baidu, Yandex, фрагментировать видео с различных платформ и выделять ключевые кадры, искать нужную информацию в Twitter по фильтрам, читать метаданные видео и изображений, подробно исследовать изображения
2. Youtube во время обработки загружаемого видео создает 4 картинки, которые имеют такие адреса https://img.youtube.com/vi/<уникальный адрес видео>/<0,1,2,3>.jpg
3. Поисковики Google, Bing или Yandex умеют качественно искать контент с изображением.
4. Приложения вроде YouTube thumbnails reverse search формируют поисковый запрос вида https://google.com/images/search…<уникальный адрес видео> /2.jpg&rpt=imageview, по результатам которого и находятся идентичные видео.
5. Того же результата можно достичь, делая снимки экрана и выполняя поиск по картинкам самостоятельно. Для UANET поиск по рисункам гораздо качественнее работает у Яндекса. Для другого контента можно использовать все 4 поисковые сервиса.
Проверяем все на гугл-мепс, а также в ретроспективе (найдете много интересных инструментов).
Ранее сообщалось, что СБУ предотвратила попытку подозрительного россиянина устроиться в Национальную гвардию Украины.
Фото Сергея Тушинского, «ФАКТЫ»
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