СБУ помешала подозрительному россиянину устроиться на службу в Нацгвардию Украины

Украина

В СБУ, недавно предотвратившей похищение бывшего судьи Высшего хозяйственного суда, не дали устроится в Нацгвардию гражданину России, которого сейчас проверяют на причастность к сети военной разведки РФ.

Уроженец города Славутич (Киевская область) собирался устроится в подразделение Нацгвардии, которое привлекается к операции Объединенных сил.

Военная контрразведка выяснила, что мужчина после получения в России среднего образования, проходил срочную службу в ВС РФ и участвовал в боевых действиях на территории Кавказа. В 2014 году он вернулся в Украину — приехал в Киев к родственникам. А в январе 2020 года россиянин собрался заключить контракт с одним из спецподразделений Нацгвардии Украины.

«При подаче документов в украинскую силовую структуру он человек заведомо не предоставил информацию о наличии паспорта гражданина РФ. Также контрразведчики СБУ обнаружили личные контакты „кандидата“ с представителями российских правоохранительных органов, в частности на временно-оккупированной территории Украины», — отметили в СБУ.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинская спецслужба разоблачила гражданина КНР Шу Юаньцзя, доктора технических наук, который пытался завладеть отечественными разработками в ракетно-космической отрасли. По материалам контрразведки СБУ китайский шпион осужден на 10 лет.

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