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Мир

«Рабское единство»: Шнуров разозлил россиян стихами о Крыме

16:04 24 марта 2020 408
Сергей Шнуров
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Российский музыкант Сергей Шнуров, который не так давно решил стать политиком, снова разозлил соотечественников словами о Крыме.

На этот раз Шнур написал стихотворение о санкциях и не только.

«Крым наш, теперь чего же боле.
Никем не признанный, но ваш.
Но вы наверно поневоле,
От всех желаете оммаж
Услышать. Рабское единство
И строй фальшивых голосов.
Что не по вашему, всё свинство,
Нет у суждений полюсов.
Пусть общая дороговизна,
И есть свидетельства тому,
Ведь не один серьёзный бизнес,
Не открывается в Крыму.
И санкции, они ж на людях.
Всё собирается в коллаж.
В**бут за слово без прелюдий.
А так конечно, весь мир наш», — резюмировал он.

Шнур

Интересно, что стихотворение Шнурова «активировало талант» у политиков.

Так, внезапно поэтом стал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, который напомнил Шнурову о Донбассе и Одессе.

Бальбек

Попробовал писать стихи и политолог из Крыма Иван Мезюхо.

Мезюхо

А российский политолог Олег Матвейчев предрек Шнурову провал на выборах. «Например, Навальный тоже против российского Крыма, но он избегает эту тему, понимая, что лучше говорить о коррупции, о Сирии, об экономике, в которой он ничего не понимает, и так далее. Но о Крыме Навальный предпочитает молчать. Это подтверждение того, что он хотя бы опытный политик. А Шнур по неопытности разболтал все, что у него было в голове», — отметил он, посоветовав партии «избавиться от этого члена».

Напомним, что Шнуров является членом прокремлевской «Партии Роста». Ранее ходили слухи, что он возглавит списки на выборах.

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