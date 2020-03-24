«Рабское единство»: Шнуров разозлил россиян стихами о Крыме

Мир

Российский музыкант Сергей Шнуров, который не так давно решил стать политиком, снова разозлил соотечественников словами о Крыме.

На этот раз Шнур написал стихотворение о санкциях и не только.

«Крым наш, теперь чего же боле.

Никем не признанный, но ваш.

Но вы наверно поневоле,

От всех желаете оммаж

Услышать. Рабское единство

И строй фальшивых голосов.

Что не по вашему, всё свинство,

Нет у суждений полюсов.

Пусть общая дороговизна,

И есть свидетельства тому,

Ведь не один серьёзный бизнес,

Не открывается в Крыму.

И санкции, они ж на людях.

Всё собирается в коллаж.

В**бут за слово без прелюдий.

А так конечно, весь мир наш», — резюмировал он.

Интересно, что стихотворение Шнурова «активировало талант» у политиков.

Так, внезапно поэтом стал депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, который напомнил Шнурову о Донбассе и Одессе.

Попробовал писать стихи и политолог из Крыма Иван Мезюхо.

А российский политолог Олег Матвейчев предрек Шнурову провал на выборах. «Например, Навальный тоже против российского Крыма, но он избегает эту тему, понимая, что лучше говорить о коррупции, о Сирии, об экономике, в которой он ничего не понимает, и так далее. Но о Крыме Навальный предпочитает молчать. Это подтверждение того, что он хотя бы опытный политик. А Шнур по неопытности разболтал все, что у него было в голове», — отметил он, посоветовав партии «избавиться от этого члена».

Напомним, что Шнуров является членом прокремлевской «Партии Роста». Ранее ходили слухи, что он возглавит списки на выборах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter