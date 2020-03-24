Украина

В трамваи и троллейбусы только по пропускам: как работает транспорт в Одессе в условиях ЧС

Со вторника, 24 марта, весь общественный пассажирский транспорт в Одессе перешел на специальный режим работы в условиях чрезвычайной ситуации. Он будет перевозить только работающих горожан.

Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько. Чиновник пояснил, что все троллейбусные и трамвайные маршруты остаются, а вот количество автобусных маршрутов сокращается до 10. Будут курсировать маршрутные такси № № 146, 121, 214, 165, 232, 127, 242, 191, 201 и 220. Кроме того, 201-я и 220-я маршрутки будут проезжать через улицу Косовскую.

«Эти маршруты напрямую связывают спальные районы и крайне важные объекты городской инфраструктуры», — сказал Илько.

Он подчеркнул, что, согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно- экологической безопасности и ЧС, с сегодняшнего дня горэлектротранспорт и автобусы (имеются в виду маршрутные такси), будут перевозить пассажиров по предъявлению служебного удостоверения, справки с места работы, а также паспорта или водительских прав. Проверять их наличие будут водители. В дальнейшем работающие горожане получат пропуска единого образца.

«Пропуска уже разработаны и в течение трех дней будут отпечатаны, после чего их передадут в подразделения горсовета для последующей выдачи предприятиям и организациям», — уточнил директор департамента.

Александр Илько уточнил, что, помимо удостоверения или справки с места работы, необходимым условием для того, чтобы пользоваться общественным транспортом является наличие у пассажира медицинской маски.

Правда, чиновник горсовета не пояснил, где именно горожанам можно приобрести эти самые маски, которые продают в Одессе исключительно по спекулятивным ценам.

В городском транспорте тарифы на проезд остаются прежними. Правда, непонятно, будут ли действовать в трамваях и троллейбусах так называемые постоянные (квартальные, месячные, декадные) билеты.

Зато директор департамента заверил, что мэрия готовят обращение в правоохранительные органы, чтобы в каждом трамвае, троллейбусе или маршрутке присутствовали правоохранители.

Напомним, что ранее в Одессе ввели жесткий лимит количества пассажиров в трамваях и троллейбусах — не более 10 человек.

Кроме того, с 18 марта в Одесском регионе, который закрыт на карантин, прекращено абсолютно все транспортное сообщение — регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении.

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