- 16:04 «Рабское единство»: Шнуров разозлил россиян стихами о Крыме
- 16:00 Под подозрением 500 человек: на Тернопольщине ищут людей, общавшихся с заболевшим священником
- 15:58 "Слуги народа" жутко оконфузились после возвращения из Давоса
- 15:51 В трамваи и троллейбусы только по пропускам: как работает транспорт в Одессе в условиях ЧС
- 15:50 Олимпийские игры в Токио перенесли на год из-за коронавируса
- 15:39 Соцсети заполонили фейки о коронавирусе: где искать правду
- 15:33 Специальный регламент: сеть "АТБ" объявила о дополнительном времени для обслуживания пожилых людей
- 15:31 Любовь спасет мир: Кухар и Стоянов порадовали чувственным танцем в воде
- 15:21 "Невезучий" Юлдашев: Киев снова остался без прокурора
- 15:11 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
- 15:07 В Украине резко взлетели цены на популярные продукты: что подорожало больше всего
- 14:57 Беларусь стала чаще отказывать украинцам во въезде: что происходит
В трамваи и троллейбусы только по пропускам: как работает транспорт в Одессе в условиях ЧС
Со вторника, 24 марта, весь общественный пассажирский транспорт в Одессе перешел на специальный режим работы в условиях чрезвычайной ситуации. Он будет перевозить только работающих горожан.
Об этом сообщил директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета Александр Илько. Чиновник пояснил, что все троллейбусные и трамвайные маршруты остаются, а вот количество автобусных маршрутов сокращается до 10. Будут курсировать маршрутные такси № № 146, 121, 214, 165, 232, 127, 242, 191, 201 и 220. Кроме того, 201-я и 220-я маршрутки будут проезжать через улицу Косовскую.
«Эти маршруты напрямую связывают спальные районы и крайне важные объекты городской инфраструктуры», — сказал Илько.
Он подчеркнул, что, согласно решению городской комиссии по вопросам техногенно- экологической безопасности и ЧС, с сегодняшнего дня горэлектротранспорт и автобусы (имеются в виду маршрутные такси), будут перевозить пассажиров по предъявлению служебного удостоверения, справки с места работы, а также паспорта или водительских прав. Проверять их наличие будут водители. В дальнейшем работающие горожане получат пропуска единого образца.
«Пропуска уже разработаны и в течение трех дней будут отпечатаны, после чего их передадут в подразделения горсовета для последующей выдачи предприятиям и организациям», — уточнил директор департамента.
Александр Илько уточнил, что, помимо удостоверения или справки с места работы, необходимым условием для того, чтобы пользоваться общественным транспортом является наличие у пассажира медицинской маски.
Правда, чиновник горсовета не пояснил, где именно горожанам можно приобрести эти самые маски, которые продают в Одессе исключительно по спекулятивным ценам.
В городском транспорте тарифы на проезд остаются прежними. Правда, непонятно, будут ли действовать в трамваях и троллейбусах так называемые постоянные (квартальные, месячные, декадные) билеты.
Зато директор департамента заверил, что мэрия готовят обращение в правоохранительные органы, чтобы в каждом трамвае, троллейбусе или маршрутке присутствовали правоохранители.
Напомним, что ранее в Одессе ввели жесткий лимит количества пассажиров в трамваях и троллейбусах — не более 10 человек.
Кроме того, с 18 марта в Одесском регионе, который закрыт на карантин, прекращено абсолютно все транспортное сообщение — регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров электричками и автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном сообщении.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...