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Пласидо Доминго, Иванна Сахно, Дэниел Дэ Ким: коронавирус продолжает косить знаменитостей
Коронавирус продолжает косить ряды знаменитостей. Вслед за британской актрисой Индирой Вармой о заражении Covid-19 сообщили известная в Голливуде украинская актриса Иванна Сахно, знаменитый испанский оперный певец Пласидо Доминго, а также американский актер корейского происхождения Дениэл Дэ Ким.
22-летняя Иванна Сахно, звезда американских фильмов «Тихоокеанский рубеж: Восстание», «Шпион, который меня бросил» и украинских лент «Иван Сила», «Леся+Рома» рассказала о болезни на своей странице в Instagram. Она лечится дома и обратилась к подписчикам при первых симптомах коронавируса не выходить на улицу.
«Симптомы проявились не сразу и не все (боль в спине, боль в легких, температура, кровотечение из носа). Хочу попросить каждого из вас, не важно, есть ли у вас симптомы, просто будьте дома. Это наш гражданский долг. Тем самым мы спасем жизни вокруг нас», — обратилась Иванна, которая с 2013 года живет и работает в США, в сети.
На фото она также показала, какими препаратами и витаминами борется с болезнью.
На самоизоляцию вместе со всей семьей отправился знаменитый испанский тенор Пласидо Доминго. 79-летний оперный певец заявил в соцсетях, что его тест оказался позитивным.
«Я считаю своим моральным долгом сказать вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19, коронавирус. Я вместе с семьей нахожусь в самоизоляции до тех пор, пока это будет необходимо с медицинской точки зрения», — написал он.
Доминго также сообщил, что у него был кашель и поднялась температура, поэтому он обратился к медикам и сделал тест. Все члены его семьи чувствуют себя нормально и находятся на изоляции дома. Знаменитый певец призвал всех придерживаться правил безопасности: мыть руки, соблюдать социальную дистанцию и не выходить из дома.
Популярный американский актер корейского происхождения Дэниел Дэ Ким, известный украинскому телезрителю по ролям в фильмах «Хеллбой», «Дивергент», сериале «Лост» («Остаться в живых»), также стал жертвой коронавируса. Его тест оказался позитивным, но актер уверен, что с ним будет все хорошо.
«Надеюсь, и вы все будете в безопасности, спокойны и, прежде всего, здоровы», — написал Дэ Ким.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о том, что актриса родом из Украины Ольга Куриленко также заразилась коронавирсом. Она проходит лечение дома, в Лондоне, и сообщила, что уже пошла на поправку.
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