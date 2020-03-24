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Стало известно, как во время карантина будут выплачивать больничные

16:52 24 марта 2020 140
Стало известно, как во время карантина будут выплачивать больничные
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Министерство юстиции разъяснило особый порядок выдачи больничных, который был введен на время действия карантинных ограничений. Напомним, ранее Фонд социального страхования Украины принял решение о выплатах работникам на обсервации.

Так, если временная нетрудоспособность застрахованного лица вызвана карантином, финансовая помощь за счет Фонда социального страхования предоставляется с первого дня и за все время отсутствия на работе по этой причине.

Если же пособие по временной нетрудоспособности назначается вследствие пребывания в учреждениях здравоохранения, а также на самоизоляции, оно выплачивается застрахованным лицам, начиная с шестого дня нетрудоспособности за весь период до полного выздоровления.

При заболевании ребенка в возрасте до 14 лет листок нетрудоспособности получает один из работающих родителей. В таком случае больничный лист оплачивается, начиная с первого дня болезни, но не более 14 календарных дней. При этом, если ребенок находится на стационарном лечении, таких временных ограничений нет.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали о порядке оплаты вынужденных каникул на время вспышки коронавируса.

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