Карантин из-за коронавируса: оплатят ли украинцам вынужденные отпуска

Деньги

Во вторник, 17 марта, парламент принял ряд законов, направленных на предупреждение распространения в Украине коронавируса. В частности, людям предлагается самоизолироваться и по возможности не ходить на работу. Многие организации и предприятия уже приостановили работу, а сотрудники были отправлены в вынужденный отпуск. Поскольку далеко не все могут выполнять свои профессиональные функции, сидя дома, миллионы украинцев волнует вопрос, на что им жить, если карантин затянется. Обязаны ли им что-то платить за вынужденное бездействие? И если да, то кто, как и сколько?

«Никаких „вынужденных“ и „административно-принудительных“ отпусков законодательство Украины не предусматривает»

Об особенностях предоставления отпусков и выплаты зарплат в период вынужденного бездействия миллионов украинцев «ФАКТАМ» рассказал юрист общественной организации «Соціальний рух» Виталий Дудин.

— Согласно недавно принятому закону, если человек находится на самоизоляции, ему выплачивается 50% средней зарплаты за счет Фонда социального страхования, независимо от страхового стажа. Возникают вопросы: на каком основании принимается решение, что человек на самоизоляции, как это подтверждается и проверяется?

— Выплаты осуществляются Фондом социального страхования на основании выданного застрахованному лицу листа нетрудоспособности. Если человек пребывает в специализированном учреждении здравоохранения, то больничный должны выдавать сотрудники этого учреждения. Порядок создания таких учреждений в случае установления карантина регламентирует статья 31 Закона Украины «О защите населения от инфекционных болезней». К ним относятся специализированные больницы, изоляторы, используемые для этого помещения учреждений здравоохранения, оздоровительных, учебных заведений и тому подобное. Обязательной госпитализации в специализированные больницы подлежат больные, имеющие особо опасные и опасные инфекционные болезни, а также лица с симптомами таких заболеваний. Люди, которые, находясь на территории карантина, имели достоверно установленные контакты с больным особо опасной инфекционной болезнью, подлежат госпитализации в изолятор.

В случае, если ход инфекционной болезни легкий, а эпидемическая ситуация в очаге болезни благополучная, лечение такого больного под систематическим контролем может осуществляться амбулаторно, кроме случаев, когда граждане имеют симптомы болезни или достоверно установленные контакты с больными. Лечением больных инфекционными болезнями могут заниматься лица, имеющие медицинское образование и отвечающие квалификационным требованиям, установленным Минздравом, в том числе лица, которые занимаются частной медицинской практикой, отмечается в статье 7 данного закона. Таким образом, в случае самоизоляции под медицинским надзором выдавать больничный должен врач, который наблюдает за самизолированным лицом.

— Из-за карантина многие украинцы были отправлены в вынужденный отпуск, большинство — за свой счет. Что об этом говорит Закон Украины «Об отпусках»? Имеют ли работодатели право отправлять людей в отпуск за свой счет или все же должны им что-то платить? Как долго может тянуться такой отпуск?

— Предоставление и оплачиваемого, и неоплачиваемого отпуска всегда осуществляется в добровольном порядке. Работник должен подать соответствующее заявление, а в некоторых случаях оно подлежит обязательному удовлетворению, например, в случае подачи заявления матери или другого лица по уходу за ребенком в возрасте до 14 лет на период объявления карантина. Никаких «вынужденных» и «административно-принудительных» отпусков законодательство Украины не предусматривает.

Согласно Кодексу законов о труде Украины и Закону Украины «Об отпусках», по семейным обстоятельствам и по другим причинам работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы на срок, обусловленный соглашением между работником и владельцем предприятия или уполномоченным им органом, но не более 15 календарных дней в году.

Принятый 17 марта нынешнего года парламентом законопроект № 3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)» позволяет не засчитывать отпуск, взятый в период карантина, в эти 15 дней. Это значит, что работники могут взять неоплачиваемый отпуск неограниченной продолжительности — после 3 апреля карантин могут продлить. За это время зарплата для них не сохраняется. Безусловно, мы можем предположить, что за их «желанием» будет стоять убеждение работодателя.

Плюс пребывания в подобном отпуске состоит в том, что за человеком сохраняется рабочее место. Оба работающих родителя могут пребывать в таком отпуске, а время, проведенное в нем, не снизит размер пособия по нетрудоспособности, если человек впоследствии заболеет.

«Работник и работодатель могут договориться о выполнении работы дистанционно»

— Могут ли люди в нынешней ситуации рассчитывать на какие-то выплаты за период вынужденного бездействия?

— Работник и работодатель могут договориться о выполнении работы дистанционно. Если согласованный объем работ выполняется, то люди получат полный заработок. Никакие ссылки на «неурегулирование» удаленной работы не должны становиться препятствием. Тем более что о возможности поручить выполнять работу дома говорится и в заключительных положениях законопроекта № 3219. Разумеется, такая модель отношений применима не везде.

Можно выделить по крайней мере три варианта, позволяющих работникам сохранить заработок частично или полностью.

Первый вариант — оплата вынужденного простоя в размере 2/3 тарифной ставки. Закрытие предприятий или прекращение работы их отдельных структурных подразделений в связи с объявлением карантина может быть признано вынужденным простоем, который случился не по вине работника. Простой — это приостановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы, неотвратимой силой или другими обстоятельствами (статья 34 КЗоТ). Как указано в статье 113 КЗоТ, время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного работнику разряда (оклада). Работнику желательно письменно уведомить работодателя о невозможности выполнять обязанности, затем составляется акт о начале простоя, а после этого работодатель может принять приказ об оглашении простоя, подтвердив тем самым право работников на получение компенсации части заработка. Хотя работодатель может и сам издать такой приказ, но ему нужно будет оплатить время простоя из собственных средств.

Второй вариант — сокращение производства и получение пособия по частичной безработице. Соответствующие положения содержит статья 47 Закона Украины «О занятости населения». Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу, в котором началось сокращение предусмотренной законодательством продолжительности рабочего времени, работали не менее шести календарных месяцев, платили страховые взносы и у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50% и более в месяц.

Помощь по частичной безработице устанавливается за каждый час, на который работнику сократили предусмотренную законодательством продолжительность рабочего времени, — из расчета 2/3 тарифной ставки (оклада). Одно из условий — исчерпаны все возможные меры предупреждения такой ситуации, что подтверждается согласованным решением работодателя и выборным органом профсоюзной организации. В данном случае деньги выплачиваются за счет средств Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы.

И третий вариант — сохранение за работником средней зарплаты. За время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для людей, которые его окружают, и окружающей природной среды не по его вине, за ним сохраняется средний заработок (ч. 3 ст. 113 КЗоТ). Но следует учитывать нормы части 2 ст. 6 Закона Украины «Об охране труда». Работник имеет право отказаться от порученной работы, однако обязан немедленно сообщить об этом руководителю или работодателю. Факт наличия такой ситуации при необходимости подтверждается специалистами по охране труда предприятия с участием представителя профсоюза, членом которой человек является, или уполномоченного работниками лица по вопросам охраны труда, а также страхового эксперта по охране труда. Этот вариант наиболее приемлем для работника, однако все обстоятельства, в частности риск для жизни и здоровья, должны быть надлежащим образом подтверждены. В этом случае расходы полностью возлагаются на работодателя. Отметим, что Министерство образования и науки Украины признало, что за педагогами на время закрытия заведений из-за карантина должен сохраняться именно средний заработок, — подытожил Дудин.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по мнению экспертов, введение карантина приведет к подорожанию и дефициту продуктов питания, а также к огромным убыткам для отечественного бизнеса.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter