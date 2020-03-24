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«Дедушка в смешном комбинезоне»: фото Путина в респираторе насмешило сеть (видео)
Президент РФ Владимир Путин посетил строящийся инфекционный центр в поселке Коммунарке, входящем в состав Москвы. При этом в России продолжает расти число заболевших коронавирусом.
Путина облачили в нелепый защитный костюм, рассмешившим пользователей сети. Некоторые проводят параллели с лидером Китая Си Цзиньпином, который посещал госпиталь в Ухане, имея из защиты только обычную медицинскую маску.
«И премия за лучший косплей года достаётся дедушке в смешном комбинезоне!» — написано в Twitter оппозиционного политика РФ Алексея Навального.
И премия за лучший косплей года достаётся дедушке в смешном комбинезоне! pic.twitter.com/3qksXaBuzg— Штаб Навального в Петербурге (@teamnavalny_spb) March 24, 2020
Некоторые из комментариев:
«В России сняли ремейк популярного сериала „Во все тяжкие“. В главной роли путин. Надеюсь, финал и судьбу главного героя не поменяют», — написал в своем Facebook журналист LIGA.net Юрий Смирнов.
Ранее сообщалось, что Путин неожиданно отказался считать себя царем.
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