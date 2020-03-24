Щенок перепугал хозяина, инсценировав свое «кровавое убийство» (фото)

Мир

Житель Вьетнама едва не получил инфаркт, увидев своего любимца, двухмесячного щенка породы корги по кличке Годи, недвижимо лежащим на полу в крови. Однако, хотя это зрелище и напоминало сцену убийства, на самом деле здесь произошло совсем другое преступление. Воришка Годи добрался до фруктов питайя, которые иногда называют драгонфрут. И измазался их красным соком, пожирая плоды. Хорошенько закусив, Годи решил поспать. А спит он всегда на спине, задрав лапы вверх.

Хозяин Годи разместил снимки в соцсети Facebook. Многие пользователи сначала пришли в ужас, не разобравшись в чем дело. И лишь потом оценили юмор ситуации.

Фото candythecorgiofficiall.

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