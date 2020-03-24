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В Киеве такси снесло женщину с ребенком: первые подробности, фото и видео с места ЧП
Во вторник, 24 марта 2020 года, в Днепровском районе Киева произошло ДТП — водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком.
Авария случилась около 13:00 на улице Шептицкого. Автомобиль Renault после наезда на пешеходов остановился не сразу и несколько метров протащил малыша.
Первыми на место прибыли пожарные, которые стали свидетелями ДТП. Приподняв автомобиль, они вытащили ребенка. Бойцы также оказали домедицинскую помощь молодой женщине и 6-летнему мальчику. У женщины ушибы и травмы средней тяжести. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в больницу.
Фото с места аварии опубликовал ресурс «ДТП.Киев».
Напомним, вечером 23 марта в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. В этот же день в столице произошло смертельное ДТП с участием инкассаторов.
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