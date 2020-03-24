Происшествия

В Киеве такси снесло женщину с ребенком: первые подробности, фото и видео с места ЧП

Во вторник, 24 марта 2020 года, в Днепровском районе Киева произошло ДТП — водитель такси на пешеходном переходе сбил женщину с ребенком.

Авария случилась около 13:00 на улице Шептицкого. Автомобиль Renault после наезда на пешеходов остановился не сразу и несколько метров протащил малыша.

Первыми на место прибыли пожарные, которые стали свидетелями ДТП. Приподняв автомобиль, они вытащили ребенка. Бойцы также оказали домедицинскую помощь молодой женщине и 6-летнему мальчику. У женщины ушибы и травмы средней тяжести. Ребенка в тяжелом состоянии отправили в больницу.

Фото с места аварии опубликовал ресурс «ДТП.Киев».

Напомним, вечером 23 марта в Киеве возле станции метро «Левобережная» произошло ДТП с участием сразу шести автомобилей. В этот же день в столице произошло смертельное ДТП с участием инкассаторов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter