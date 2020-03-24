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В Днепре останавливают общественный транспорт: подробности решения
Для предотвращения распространения коронавируса в Днепре приняли решение остановить общественный транспорт. Пользоваться им до 3 апреля 2020 года смогут лишь сотрудники критической инфраструктуры.
Как сообщает «Наше Місто», спецрейсы автобусов и электротранспорта будут обслуживать сотрудников со спецпропусками: медицинских работников, спасателей, полицейских, работников аптек, хлебозаводов, коммунальных предприятий
Пассажиры обязаны быть в масках, рекомендуются и другие средства защиты: очки и перчатки. Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности. За соблюдением особого транспортного режима следят правоохранители.
Ограничение не касается служб такси.
Ранее сообщалось, что в Одессе общественный транспорт перевели в режим работы в условиях ЧС.
Фото: «Наше Місто»
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