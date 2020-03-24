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У Авакова хотят проверять самоизоляцию украинцев с помощью мобильных операторов
В Украине, где возвращающиеся в страну из-за рубежа люди обязуются самоизолироваться на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса, могут ввести контроль за соблюдением карантина путем мониторинга мобильных сетей.
Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», — написал Геращенко на своей страничке в социальных сетях, рассказав о ситуации с одной украинкой, которая подписала обязательство о самоизоляции после возвращения из Испании, но солгала родственникам, собираясь поехать в другой город.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о необходимости «тотального карантина» уже заявлял советник министра внутренних дел Иван Варченко, утверждая, что в Украине нужно ввести «комендантский час» и «особый порядок распределения продуктов питания». Этот пост советника Авакова в соцсетях был жестко раскритикован.
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