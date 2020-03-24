27.52 / 28.36 29.29 / 30.37
Киев: -3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Авакова хотят проверять самоизоляцию украинцев с помощью мобильных операторов

7:31 24 марта 2020 129
Телефон
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где возвращающиеся в страну из-за рубежа люди обязуются самоизолироваться на 14 дней из-за угрозы распространения коронавируса, могут ввести контроль за соблюдением карантина путем мониторинга мобильных сетей.

Об этом заявил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. «Полиция начала получать в автоматизированном порядке данные от пограничников по десяткам тысяч украинцев, подписавшим личные обязательства о 14-дневном карантине путем самоизоляции. Десятки тысяч участковых и патрульных полицейских приступают к массовому выборочному контролю условий соблюдения карантина. Не исключаю, что этих мер будет недостаточно, и по примеру Южной Кореи, Израиля и Польши государству придется обратиться к мобильным операторам и банкам, чтоб контролировать условия карантина через мониторинг мобильных сетей», — написал Геращенко на своей страничке в социальных сетях, рассказав о ситуации с одной украинкой, которая подписала обязательство о самоизоляции после возвращения из Испании, но солгала родственникам, собираясь поехать в другой город.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», о необходимости «тотального карантина» уже заявлял советник министра внутренних дел Иван Варченко, утверждая, что в Украине нужно ввести «комендантский час» и «особый порядок распределения продуктов питания». Этот пост советника Авакова в соцсетях был жестко раскритикован.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Конча Заспа

Конча Заспа обречена: в сети ярко описали судьбу украинских ВИПов из-за коронавируса

Майкл Левитт

"Главное – контролировать панику": нобелевский лауреат спрогнозировал скорый конец пандемии коронавируса

фильм Заражение 2011 года

В фильме «Заражение» девять лет назад предсказали пандемию коронавируса: совпадения шокируют (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер