Убытки из-за коронавируса уже превысили ущерб от кризиса 2008 года: чего ждать дальше

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По мере распространения коронавируса по планете экономики многих стран входят в тяжелый период. По мнению экспертов, все это, скорее всего, приведет к новому глобальному экономическому кризису. Более того, похоже, он уже начался. Однако, оказывается, эпидемия не является главной угрозой для мировой экономики. К масштабному кризису мир подталкивают и другие факторы.

Экономики Китая, США и Италии уже несут огромные потери

Убытки от пандемии коронавируса уже превысили ущерб от глобального финансового кризиса 2008 года и от терактов 11 сентября 2001 года, заявил в интервью BBC генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхель Гурриа.

«Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться. Мы не знаем, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей, потому что нам не известно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали», — отметил Гурриа .

Так, в Китае, ставшем родиной нового коронавируса, падение промышленного производства в первые два месяца нынешнего года оказалось самым серьезным за последние 30 лет. По данным агентства Reuters, согласно статистике, в январе-феврале промышленное производство упало на 13,5% по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. В декабре, когда в стране еще не было выявлено большинство заболевших коронавирусом, показатель вырос на 6,9%. Наибольшие проблемы — в сфере торговли (падение на 20,5%) и инвестиций в основной капитал (на 24,5%). При этом экспорт из КНР снизился в январе-феврале на 17,2%.

Несмотря на заявления китайских властей о преодолении в стране пика эпидемии, аналитики указывают, что для возвращения к нормальной ситуации экономике КНР потребуется еще несколько месяцев. Тем более что распространение инфекции по всему миру может привести к глобальной рецессии, что негативно скажется на спросе на китайские товары.

Ненамного лучше ситуация и в США, являющихся крупнейшей экономикой мира. Там уже закрываются тысячи предприятий, что приводит не только к экономическим потерям, но и к небывалому росту безработицы. Как сообщает телеканал CNN, министр финансов США Стивен Мнучин заявил: из-за вспышки коронавируса уровень безработицы в стране может составить 20%. Он также выразил обеспокоенность тем, что экономические последствия пандемии могут оказаться хуже, чем финансовый кризис 2008 года. Поэтому Стивен Мнучин призвал сенаторов принять пакет стимулирующих мер на один триллион долларов с целью предотвратить такой сценарий.

Не лучше дела и в Италии, которая сейчас держит первенство по скорости распространения вируса. Как сообщило агентство Reuters, Министерство финансов Италии прогнозирует сокращение ВВП страны в 2020 году приблизительно на 3%. Такой прогноз основывается на предположении, что карантин в Италии начнут постепенно ослаблять с конца апреля. Поэтому окончательные данные еще могут пересмотреть. Один из собеседников агентства также уточнил, что есть по крайней мере два сценария падения ВВП Италии в 2020 году: в лучшем случае оно составит около 2%, а в худшем — 3,7%. Эти данные учитывают правительственную финансовую помощь в размере 25 миллиардов евро, утвержденную несколько дней назад.

«Кризис может затянуться на два или три года»

Стоит отметить, что, по мнению многих экспертов, негативный эффект от пандемии коронавируса наложился на уже начавшиеся ранее процессы в экономике. А это только усиливает вероятность глобального и затяжного экономического кризиса

«Мировой финансово-экономический кризис предотвратить практически невозможно, — сообщил на своей странице в Facebook эксперт института Growford Алексей Кущ. — Его можно амортизировать или смягчить его влияние. Кризисы носят объективный характер, поэтому бороться с ними — все равно, что противостоять шторму или торнадо. А кризис — это поворотная точка между двумя экономическими циклами. То есть у нас, например, есть старый экономический цикл, который начался в 2009 году, а это уже 11 лет роста мировой экономики. Естественно, рано или поздно на смену одному циклу приходит другой. И эти поворотные точки между двумя циклами, старым и новым, как раз и реализуются через экономический кризис.

Кризисы возможны в разных форматах. Раньше в поворотной точке они формировались за счет резкой рецессии, то есть падения объемов глобальной экономики. Например, если взять кризис 2008 года, то было резкое падение европейской и американской экономики, а затем и других. Но при этом рецессия лучше тем, что после резкого обвала происходит стабилизация, глобальная экономика отталкивается от твердого дна и возобновляет экономический рост уже через три-четыре квартала после начала кризиса.

Сейчас тоже поворотная точка, но она может реализовываться не через рецессию, а через так называемую «вечную стагнацию». Еще некоторые макроэкономисты называют это теорией «размытого контура». Это значит, что центральные банки за счет снижения процентных ставок (а у некоторых из них процентные ставки уже находятся в отрицательной зоне) и закачки в экономику ликвидности, то есть денег, могут размыть этот стык между двумя экономическими циклами. И в таком случае не будет резкого падения мировой экономики, а будет резкое и длительное замедление темпов экономического роста. То есть мировая экономика не рухнет, а просто сократятся темпы ее роста до 1,0−1,5% или максимум 2%.

Но это хуже рецессии тем, что эта «вечная стагнация» может продолжаться годами. Если рецессия исчисляется кварталами, то «вечная стагнация» исчисляется не кварталами, а годами. Это может быть один, два или три года. И такой сценарий возможен, потому что смена экономический циклов совпала с перезагрузкой так называемых технологических укладов, на базе которых те или иные циклы развиваются.

«Мировую экономику можно оживить только с запуском новой линейки массовых товаров, основанных на био- и нанотехнологиях»

— Сейчас зарождается шестой технологический уклад, — продолжает эксперт. — Перед этим были: третий уклад — это металл, четвертый — нефть, пятый — электроника. Сейчас шестой — биотехнологии, информационные технологии, искусственный интеллект, нанотехнологии. Проблема нового технологического уклада заключается в том, что большая часть научных исследований и разработок инвестируется в био-, нанотехнолгии, информационные технологии. В этих отраслях уже созданы промышленные образцы, но они очень сложно реализуются в масштабах глобальной экономики. То есть мир очень быстро научился выпускать автомобили, стиральные машины, компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны. А, например, таблетка для продолжения жизни, микроробот со жгутиком бактерий для передвижения, искусственный интеллект или интеграция человеческого мозга с компьютером либо какими-то облачными информационными серверами пока есть только в научных разработках. В лучшем случае — в промышленных образцах. Пока все эти наработки не являются предметом массового спроса. То есть те же домашние роботы пока еще не стоят на прилавках супермаркетов. Поэтому и произошел этот кризис технологического уклада. Потому что сейчас электронный век, или век выпуска электроники по большому счету уже себя начинает исчерпывать. Можно выпустить двадцатую модель смартфона, но это уже мало кого заинтересует, потому что количество функций особо не расширяется. А вот новые товары, которые могли бы базироваться на новом технологическом укладе, имели бы массовый спрос и дали бы точку роста мировой экономике, пока не поступают в массовую продажу и не стали объектом массового производства.

Простыми словами, мировую экономику можно оживить и ей можно дать мощный дополнительный импульс только с запуском совершенно новой линейки товаров, которые будут пользоваться таким же спросом, как, например, те же смартфоны, и которые будут разработаны, например, на биотехнологиях, нанотехнологиях и так далее. Этот «размытый контур» будет продолжаться до тех пор, пока не масштабируются научные разработки. И он будет характеризоваться, как говорилось выше, «вечной стагнацией».

А «вечная стагнация» может сопровождаться ловушкой доходов. Это значит, что крайне низкие темпы экономического роста будут происходить на фоне крайне низких темпов роста доходов населения. Например, период постмодерна характеризуется тем, что в период жизни одного поколения происходило резкое изменение качества стандартов жизни. То есть люди чувствовали в течение одного поколения изменение условий своей жизни и эти изменения были к лучшему. А сейчас может сложиться ситуация, что мы получим свое «потерянное поколение», у которого в течение жизни ничего к лучшему меняться не будет. То есть людей охватит некая безысходность", — подытожил Кущ

Стоит напомнить, что распространение коронавируса в Украине и принятые в связи с этим парламентом специальные законы уже принесли немалые экономические убытки отечественным предприятиям и государству. В дальнейшем эксперты прогнозируют резкий рост безработицы, проблемы с наполнением госбюджета и социальными выплатами.

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