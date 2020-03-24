Трамп хочет до Пасхи отменить основные ограничения, введенные в США из-за коронавируса (фото)

Мир

По данным на вечер 24 марта в мире выявлено 415 тысяч 114 случаев заражения COVID-19. За последние сутки зафиксировано 26 тысяч 332 новых случая. За время пандемии коронавируса скончались 18 тысяч 559 зараженных. Уровень смертности снова вырос и достигает теперь 15%. Сообщается о 288 тысячах 261 активном случае. Из них 12 991 пациент находится в тяжелом или критическом состоянии. Выздоровели или были выписаны из больниц в связи с улучшением 108 тысяч 294 человека. Коронавирус выявлен в 196 странах мира. Ранее «ФАКТЫ» публиковали обзор за 23 марта.

На фоне такой статистики прозвучали два важных заявления. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что коронавирус все быстрее распространяется по планете. Специалисты ВОЗ подсчитали, что первые 100 тысяч случаев заражения были выявлены за 67 дней сначала эпидемии. Следующие 100 тысяч добавились за 11 дней. Еще 100 тысяч инфицированных выявили всего за четыре дня!

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился с письмом к странам «Большой двадцатки» (G20). «Я призываю к отмене санкций, введенных в отношении стран, чтобы обеспечить им доступ к продовольствию, основным медицинским товарам и медицинской помощи. Мы должны создать условия и мобилизовать ресурсы, необходимые для обеспечения того, чтобы развивающиеся страны имели равные возможности для реагирования на этот кризис. Все, что не соответствует этому обязательству, приведет к пандемии апокалиптических масштабов, которая затронет всех нас. Время для солидарности, а не для изолирования», — написал Гутерриш.

«ФАКТЫ» подготовили ставший уже традиционным обзор основных событий в мире, связанных с пандемией COVID-19.

США

В Соединенных Штатах всего выявлено 51 тысяча 737 инфицированных. Больше всего их в Нью-Йорке, Калифорнии, штате Вашингтон. По итогам 24 марта США заняли первое место по количеству новых случаев — их в стране 8 003. Умерли в общей сложности 667 пациентов, в том числе первый несовершеннолетний.

Тем не менее, президент Дональд Трамп второй день подряд в своих выступлениях говорит о том, что не собирается «закрывать США». «Наша страна не для шатдаунов!» — подчеркнул он. Днем ранее Трамп заявил, что «лечение не должно быть тяжелее самой проблемы». Он считает, что введение жесткого карантина на федеральном уровне крайне негативно скажется на американской экономике. Поэтому он не намерен останавливать предприятия и хочет в ближайшее время открыть внешние границы. Во вторник, 24 марта, Трамп вновь выступил в защиту своего плана. «Если дать волю докторам, они закроют весь мир! Они говорят, что нужно ввести всеобщий карантин. Я спрашиваю, насколько? На два месяца?! Мы не можем себе этого позволить!» — заявил президент США.

В тот же день Трамп дал интервью своему любимому телеканалу Fox News. В беседе с журналистом Биллом Хеммером он заявил: «Я хотел бы, чтобы все это закончилось к Пасхе (12 апреля — Ред.). Пасха — это особенный день. Не понимаю, почему мы должны вводить такие меры! Каждый год мы теряем тысячи и тысячи людей, которые умирают от гриппа. Но мы же не устраиваем шатдаун. Мы не запираем их в домах. Наши люди хотят вернуться к нормальной работе. Есть рекомендации врачей. И все готовы их соблюдать — чаще мыть руки с мылом, использовать дезинфекторы. Этого вполне достаточно».

План Трампа борьбы с пандемией довольно прост. Запретить временно любые собрания с участием более 10 человек, закрыть религиозные учреждения, а службы проводить онлайн. Не есть в ресторанах и барах, но разрешить этим заведениям осуществлять доставку заказов на дом и в офисы.

«Мне говорят, послушайте, мы потеряем сотни людей, которые умрут от этого вируса. А я отвечаю, что мы потеряем еще больше людей, если страна окунется в рецессию и депрессию. Мы столкнемся с тысячами самоубийств. Начнут происходит все возможные плохие вещи. Начнется время нестабильности. Нельзя просто прийти и сказать: «Давайте закроем Соединенные Штаты Америки!» — заявил Трамп.

Утром 24 марта американское издание Politico опубликовало серию статей, посвященных пандемии. Один из материалов называется: «Трамп тот президент, который сегодня нам нужен». Авторы статей согласны с главой государства в том, что Америка должна как можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Напоминают о Великой депрессии в начале прошлого века, когда страну захлестнула безработица, волна преступности, когда люди кончали с жизнью, потому что были не в состоянии прокормить своих детей. Politico в унисон с Трампом задает главный вопрос — как долго продержится в условиях шатдауна экономика европейских стран? Почему США должны слепо следовать примеру Евросоюза и Великобритании?

ИСПАНИЯ

Испания занимает четвертое место в мире по числу инфицированных. Коронавирус выявлен у 39 тысяч 676 жителей страны. За сутки добавилось 4 540 новых случаев. Умерли уже 2 800 зараженных коронавирусом. Количество случаев с летальным исходом 24 марта увеличилось на 489.

«ФАКТЫ» уже публиковали страшные видеозаписи и фотографии, сделанные в больницах Мадрида, где больные лежат прямо на полу в коридорах. Во вторник, 24 марта, стало известно, что власти испанской столицы были вынуждены превратить в морг крупнейший в городе крытый ледовый каток — Palacio De Hielo.

Тела умерших от COVID-19 свозят теперь прямо сюда. Они лежат на льду.

В городах, где выявлено наибольшее число инфицированных, на улицах появились специальные бригады дезинфекторов.

Они обрабатывают тротуары, здания, заходят в жилые дома.

ИТАЛИЯ

Италия сохраняет за собой первое место в мире по числу умерших от COVID-19. За последние сутки скончались еще 743 пациента с COVID-19. Общее количество случаев с летальным исходом достигло 6 820. Всего в Испании выявлено 69 тысяч 176 инфицированных. 24 марта добавилось 5 429 новых случаев.

Правительство Италии было вынуждено принять помощь от России. Владимир Путин приказал отправить в Италию 14 военно-транспортных самолетов Ил-76 с медицинским оборудованием. «Из России с любовью» — такие надписи на трех языках значатся на всех самолетах и мобильных комплексах, прибывших в Италию. Ил-76 доставили также около 100 российских военных медиков с опытом борьбы с различными эпидемиями. Переброска была начата 23 марта и завершилась 24 марта. Ранее в Италию прибыли также китайские и кубинские врачи.

Тем временем ночью 24 марта самолет итальянских ВВС приземлился в аэропорту Лейпцига. Германия тоже протянула руку помощи Италии. Борт доставил в Лейпциг группу инфицированных коронавирусом в критическом состоянии. Их поместили в реанимацию местной университетской клиники. Всего в Германию планируется пока отправить на лечение восемь итальянцев. Кроме того, ФРГ согласилась принять еще несколько инфицированных французов. Во Франции больницы тоже с трудом справляются с внезапной нагрузкой. В стране выявлено 22 тысячи 304 зараженных коронавирусом. За последние сутки добавилось 2 448 новых случаев. Скончались уже 1 100 человек.

В самой же Германии инфицированных больше, чем во Франции, но уровень смертности гораздо ниже. Немецкая система здравоохранения оказалась одной из лучших в Европе. Из 32 тысяч 781 зараженного коронавирусом в Германии умерли 156 человек.

НИДЕРЛАНДЫ

Пандемия COVID-19 внесла свои коррективы в судебный процесс, который проходит в пригороде Амстердама Схипхоле. Там рассматривается дело о гибели малайзийского Boeing в июле 2014 года. Лайнер был сбит ракетой, выпущенной российской установкой «Бук», которая тайно была доставлена на Донбасс вооруженным сепаратистам. К такому выводу пришла международная следственная комиссия.

В понедельник, 23 марта, состоялось очередное заседание по этому резонансному делу. В зале присутствовали только трое судей, причем они сели как можно дальше друг от друга. Остальные участники процесса следили за происходящим в режиме онлайн. Был только еще адвокат одного из обвиняемых — полковника ГРУ Олега Пулатова.

В итоге председатель суда Хендрик Стинхейс принял решение провести следующее слушание 8 июня. Он не исключил, что потребуется провести дополнительное расследование. Таково было требование защиты Пулатова.

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