Враги диеты: ученые назвали овощи, мешающие похудению

Мир

Несмотря на обилие «чудесных диет», авторы которых обещают своим последователям избавление от лишних килограммов благодаря обильному использованию овощей, не все такие диеты полезны.

Более того: существуют овощи, от которых лучше отказаться худеющим людям, так как они препятствуют эффективной нормализации массы тела.

К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, пишет Planet Today.

Так, в ходе эксперимента, который продолжался на протяжении двадцати лет, добровольцы были разделены на две группы, для каждой из которых разработали специальный рацион. Одна группа употребляла в пищу богатые крахмалом овощи, другая — в основном зелень.

В итоге результаты показали, что овощи с высоким содержанием крахмала не способствуют похудению. При этом ограниченное их употребление не является опасным, считают авторы эксперимента.

Людям, сидящим на диете, рекомендуется ограничить такие овощи, как картофель, фасоль, кукуруза и горох. Совсем отказываться от них ученые не советуют, но их долю в рационе следует пересмотреть.

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