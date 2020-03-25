- 03:16 Не только COVID-19: в Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
- 02:55 Враги диеты: ученые назвали овощи, мешающие похудению
- 02:35 Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы
- 01:56 Лифчик вместо маски: мама шестерых детей нашла оригинальный способ защиты от коронавируса
- 01:36 Грета Тунберг опасается, что заболела коронавирусом
- 00:52 В Киеве увеличились количество заразившихся коронавирусом
- 00:28 Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус
- 00:09 День СБУ 2020: красивые открытки и поздравления
- 24.03 23:55 В Днепре умер мужчина с подозрением на коронавирус
- 24.03 23:25 Документы не готовы: внеочередное заседание Рады перенесли
- 24.03 23:12 Умер известный журналист, депутат Верховной Рады трех созывов Иван Бокий
- 24.03 23:06 Трамп хочет до Пасхи отменить основные ограничения, введенные в США из-за коронавируса
Враги диеты: ученые назвали овощи, мешающие похудению
Несмотря на обилие «чудесных диет», авторы которых обещают своим последователям избавление от лишних килограммов благодаря обильному использованию овощей, не все такие диеты полезны.
Более того: существуют овощи, от которых лучше отказаться худеющим людям, так как они препятствуют эффективной нормализации массы тела.
К такому выводу пришли ученые Гарвардского университета, пишет Planet Today.
Так, в ходе эксперимента, который продолжался на протяжении двадцати лет, добровольцы были разделены на две группы, для каждой из которых разработали специальный рацион. Одна группа употребляла в пищу богатые крахмалом овощи, другая — в основном зелень.
В итоге результаты показали, что овощи с высоким содержанием крахмала не способствуют похудению. При этом ограниченное их употребление не является опасным, считают авторы эксперимента.
Людям, сидящим на диете, рекомендуется ограничить такие овощи, как картофель, фасоль, кукуруза и горох. Совсем отказываться от них ученые не советуют, но их долю в рационе следует пересмотреть.
Испанский кардиолог Пабло Канепа назвал самые опасные для сердца продукты и предложил диету, которая позволит свести к минимуму риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач из Испании назвал пять овощей и фруктов, который помогают противостоять коронавирусу.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!