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Последнее "прощай": принц Гарри в Британии посетил вечеринку, где была его бывшая возлюбленная

5:23 25 марта 2020 8
Гарри и Челси
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Пока герцог и герцогиня Сассекские самоизолировались вместе с сыном Арчи в арендованном ими роскошном особняке на острове Ванкувер в Канаде, британская пресса продолжает обсуждать подробности их последнего визита в Великобританию, где они приняли участие в мероприятиях в качестве старших членов британской королевской семьи.

Так, издание The Sun узнало о необычной вечеринке, организованной Гарри для друзей, в числе которых была и его бывшая девушка, 34-летняя Челси Дэйви, пишет Woman.ru.

Оказывается, Гарри знал, что у него не получится встретиться со всеми друзьями по отдельности, поэтому устроил вечеринку, на которой собрал всех тех, с кем хотел бы попрощаться перед отъездом в Канаду.

«Гарри буквально сиял от счастья, когда вошел в комнату и увидел всех приятелей в сборе. Он не поверил своим глазам, когда увидел Челси. Они очень крепко обнялись. Он был очень рад, что она присоединилась к вечеринке. Многие шутили, что Гарри явно не хотел бы, чтобы Меган отслеживала его на вечеринке по GPS», — рассказал британскому изданию инсайдер.

Аноним также уточнил, что, несмотря на тесную связь между Гарри и Челси, речь не идет о какой-то вновь вспыхнувшей искре между ними. Он также уточнил, что герцог отлично провел время на вечеринке со старыми друзьями и чувствовал себя очень счастливым и беззаботным.

Издание напоминает, что принц Гарри и Челси Дэйви встречались с 2003 по 2010 год, и за это время несколько раз расставались и снова сходились. После разрыва бывшие возлюбленные сохранили дружеские отношения — в 2011 году они даже вместе посетили свадьбу принца Уильяма и Кейт Миддлтон, после которой Дэйви заявила, что не готова стать женой принца.

Присутствовала Челси и на свадьбе своего бывшего возлюбленного и Меган Маркл. На торжество принц Гарри пригласил и другую свою бывшую девушку, Крессиду Бонас, — тогда многие расценили этот поступок принца Гарри как окончательную зрелость. Кстати, и Челси, и Крессида приняли приглашение экс-бойфренда и посетили торжество.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что пандемия коронавируса вынудила внучку королевы Елизаветы принцессу Беатрис отменить свадьбу с Эдоардо Мапелли Моцци, запланированную на 29 мая. Несчастная Беатрис была очень расстроена этим решением, но согласилась, что ему нет альтернативы.

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Последнее "прощай": принц Гарри в Британии посетил вечеринку, где была его бывшая возлюбленная

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