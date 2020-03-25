На северных Курилах зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,8

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Возле северной части Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 балла в семи километрах к северу от Загреба.

«В Северо-Курильске на северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами», — сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 км. Эпицентр располагался в 228 км восточнее северокурильского острова Онекотан.

Сейсмособытие произошло в 13:49 по местному времени (04:49 по Киеву). По уточненным данным, окончательная магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5−6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) — в 3 балла.

В Северо-Курильске нарушено электроснабжение, повреждены трубы отопления, пострадали некоторые здания.

По информации местных жителей, толчки ощутили не только на Северных Курилах, но и на Итурупе.

Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, по предварительным данным, пострадавших и погибших на Курилах нет. Организована работа комиссий по проверке объектов жизнеобеспечения.

Рассчитано, что ориентировочное время подхода волны цунами — 15:04 (06:04 по Киеву).

Эвакуированы 400 человек с острова Парамушир.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который отбывает карантин из-за пандемии коронавируса на родном острове Мадейра, стал свидетелем двух землетрясений силой в 5,2 и 3,8 балла по шкале Рихтера. Согласно сообщений местных СМИ, из-за обрушившихся камней и обломков были заблокированы некоторые магистрали на острове.

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