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На северных Курилах зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 7,8
Возле северной части Курильских островов произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на Сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН. Ранее сообщалось о землетрясении магнитудой 5,3 балла в семи километрах к северу от Загреба.
«В Северо-Курильске на северных Курилах в результате мощного землетрясения объявлена тревога цунами», — сказал собеседник агентства.
По информации сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 42 км. Эпицентр располагался в 228 км восточнее северокурильского острова Онекотан.
Сейсмособытие произошло в 13:49 по местному времени (04:49 по Киеву). По уточненным данным, окончательная магнитуда землетрясения установлена на 7,3. В Северо-Курильске жители ощутили подземные толчки по силе в 5−6 баллов, в Южно-Курильске (южные Курилы) — в 3 балла.
В Северо-Курильске нарушено электроснабжение, повреждены трубы отопления, пострадали некоторые здания.
По информации местных жителей, толчки ощутили не только на Северных Курилах, но и на Итурупе.
Как сообщили журналистам в Главном управлении МЧС России по Сахалинской области, по предварительным данным, пострадавших и погибших на Курилах нет. Организована работа комиссий по проверке объектов жизнеобеспечения.
Рассчитано, что ориентировочное время подхода волны цунами — 15:04 (06:04 по Киеву).
Эвакуированы 400 человек с острова Парамушир.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что полузащитник «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который отбывает карантин из-за пандемии коронавируса на родном острове Мадейра, стал свидетелем двух землетрясений силой в 5,2 и 3,8 балла по шкале Рихтера. Согласно сообщений местных СМИ, из-за обрушившихся камней и обломков были заблокированы некоторые магистрали на острове.
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