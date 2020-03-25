Наша жизнь изменится

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О новых реалиях для всего человечества, к которым придется привыкнуть, чтобы остановить пандемию смертельного коронавируса, заговорили многие политики и эксперты. Так, соучредитель аналитического центра «Украинский институт будущего», директор программы «Экономика» Анатолий Амелин написал на своей странице в соцсети, что сегодня люди уходят в виртуальный мир и будут работать в режиме онлайн. По мнению Амелина, «свобод у граждан будет меньше, а власть будет сильнее контролировать народ — под предлогом его безопасности».

«Скоро наша жизнь войдет в привычное русло. Но не в то, которое было год назад. мы просто привыкнем к новому.

1. Общаться по видеосвязи станет нормой.

2. Даже с родными в формате видеоконференции

3. Отвыкнем от личных встреч. Они будут, но привыкнем к другому формату

4. Даже пить с друзьями привыкнем онлайн)

5. Вырастет скорость трафика, этого требуют новые реалии

6. А вместе с ним усилится контроль всего — ваших контактов, контента, перемещений, предпочтений)

7. ВРУ и органы власти научатся работать онлайн

8. Опустеют офисы. Работодатели поймут, что они им не нужны, по крайней мере, в таком количестве

9. Появятся производители домашних офисных боксов и гаджетов

10. Снизится трафик на дорогах.

11. Многие магазины также будут закрыты.

12. Жилье можно будет выбирать уже без привязки к офису. Вырастет спрос на жилье за городом.

13. Преступность снизится.

14. Свобод у граждан будет меньше. Авторитаризма больше.

15. Власть будет сильнее контролировать народ. Под предлогом его безопасности.

16. Бизнес ускорит переход онлайн.

17. Вырастет капитализация маркетплейсов, онлайн-сервисов, служб доставки.

18. Больше станет именно онлайн-развлечений

19. Но больше будет и депрессий

20. Состояние здоровья будет мониториться онлайн благодаря новому поколению фитнес-браслетов

20. Путешествий будет меньше, индустрия туризма изменится.

22. Все больше сервисов будут организовывать Вашу жизнь, все меньше она будет принадлежать Вам.

Большее из написанного уже сегодня становится реальностью.

Вашей новой реальностью)", — написал Амелин в Facebook.

Ранее журналист Ирина Ромалийская, которая живет и работает в Праге рассказала на своей странице в соцсети о том, как борются с COVID-19 в Чехии.

Между тем в Украине продолжает увеличиваться число заболевших COVID-19. По состоянию на 7 часов утра 25 марта 2020 года на территории Украины зафиксированы 113 случаев инфицирования коронавирусом.

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