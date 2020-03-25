Украина

7-летняя девочка заразилась коронавирусом на Волыни: что известно о ее состоянии

Среди 113 украинцев, у которых по состоянию на утро среды, 25 марта, подтвердили коронавирус, есть первый случай COVID-19 в Волынской области — заболела 7-летняя девочка.

Как сообщают в Волынской ОГА, 23 марта к медикам обратилась мама девочки, у которой температура повысилась до 37,2, ребенок кашлял.

«Ребенку провели экспресс-тесты на грипп А и В — результат отрицательный. Семейный врач приняла решение провести забор для анализа на COVID-19 у ребенка и родителей. биоматериалы сразу были отправлены в областной лабораторный центр», — отметили в облгосадминистрации.

К вечеру 23 марта у ребенка температура повысилась до 38,2, но уже на следующий день снизилась до 36,7. Тогда же, 24 марта, был получен положительный результат на COVID-19 у ребенка. Утром в среду, 25 марта, состояние здоровья девочки удовлетворительное, температура — 36,6.

«Согласно стандартам медицинской помощи, ребенок в госпитализации не нуждается, наблюдается семейным врачом. Девочка вместе с родителями изолированы. Проводится работа с контактными лицами, за всеми ними будет установлен медико-санитарный надзор, им будет рекомендована самоизоляция», — добавили в Волынской ОГА.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в роддоме Белой Церкви родила жительница Ирпеня, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус. Маму поместят в инфекционное отделение, а малыша отправят на карантин. На данный момент состояние их здоровья удовлетворительное.

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