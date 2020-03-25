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Украина

Госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Ирпеня родила: малыша поместили на карантин

10:58 25 марта 2020 329
Новорожденный
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Жительница Ирпеня, которую накануне госпитализировали в медучреждение Белой Церкви с подозрением на коронавирус, родила мальчика.

Об этом в социальных сетях сообщил первый заместитель мэра города Александр Маркушин. По его словам, малыш появился на свет в белоцерковском роддоме в 03:00.

«Состояние мамы удовлетворительное, симптомов вируса все меньше. Состояние ребенка тоже удовлетворительное, вес 3600 — здоровый ирпенский парень!» — отметил он и добавил, что маму переведут в инфекционное отделение, а малыш временно будет на карантине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по состоянию на утро среды, 25 марта 2020 года, на территории Украины зафиксировано 113 случаев инфицирования коронавирусом

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