- 11:34 Отступит ли коронавирус летом? Доктор Комаровский озвучил оптимистичный прогноз
- 11:23 Американская кинозвезда показала, как шустро ходит на высоких каблуках ее шестилетний сын
- 11:14 7-летняя девочка заразилась коронавирусом на Волыни: что известно о ее состоянии
- 10:58 Госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Ирпеня родила: малыша поместили на карантин
- 10:55 "За козла ответишь": Петросян уличил Степаненко в разбазаривании совместного имущества
- 10:48 Вопреки запретам: в Японии провели крупный турнир со зрителями во время пандемии
- 10:45 Под Киевом лоб в лоб столкнулись легковушка и фура: эксклюзивные фото с места смертельного ДТП
- 10:41 Умер создатель Астерикса и Обеликса
- 10:40 Мужчина умер от хантавируса в Китае: симптомы опасного заболевания
- 10:40 Медики подождут? Привезенные на Житомирщину маски раздадут силовикам
- 10:19 Решение о создании скандального "консультативного совета" отложили: названа причина
- 10:15 Наша фракция готова голосовать за необходимые для страны и людей законы, — Бойко
Американская кинозвезда показала, как шустро ходит на высоких каблуках ее шестилетний сын (видео)
Американская актриса Хэлли Берри, которая находится на карантине, развлекла своих подписчиков в Instagram видео, главным героем которого стал ее шестилетний сын Масео. Мальчик в пижаме, надев материнские кожаные сапоги на высоких каблуках, очень шустро шагает в них. И даже поднимается по лестнице. Пользователи сети умилились талантом ребенка профессионально ходить на шпильках, явно унаследованным от звездной мамы. Однако некоторые сочли, что ходить по лестнице в такой обуви — опасно для малыша.
У Берри, первой в истории темнокожей актрисы, получившей премию «Оскар» за главную женскую роль, двое детей. 53-летняя звезда фильмов «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас», «Облачный атлас», которая трижды официально выходила замуж, имеет 12-летнюю внебрачную дочь Налу от фотомодели из Канады Габриэля Обри. А Масео — ее сын от третьего мужа, французского актера оливье Мартинеса, с которым она развелась в 2016 году после трех лет семейной жизни.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», находящийся на карантине актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, в котором играет на фортепиано для своего кота.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...