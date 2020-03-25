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Шоу-бизнес

Американская кинозвезда показала, как шустро ходит на высоких каблуках ее шестилетний сын (видео)

11:23 25 марта 2020 66
Хэлли Берри
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американская актриса Хэлли Берри, которая находится на карантине, развлекла своих подписчиков в Instagram видео, главным героем которого стал ее шестилетний сын Масео. Мальчик в пижаме, надев материнские кожаные сапоги на высоких каблуках, очень шустро шагает в них. И даже поднимается по лестнице. Пользователи сети умилились талантом ребенка профессионально ходить на шпильках, явно унаследованным от звездной мамы. Однако некоторые сочли, что ходить по лестнице в такой обуви — опасно для малыша.

#Quarantine Day 12

Публикация от Halle Berry (@halleberry)

У Берри, первой в истории темнокожей актрисы, получившей премию «Оскар» за главную женскую роль, двое детей. 53-летняя звезда фильмов «Бал монстров», «Люди Икс», «Умри, но не сейчас», «Облачный атлас», которая трижды официально выходила замуж, имеет 12-летнюю внебрачную дочь Налу от фотомодели из Канады Габриэля Обри. А Масео — ее сын от третьего мужа, французского актера оливье Мартинеса, с которым она развелась в 2016 году после трех лет семейной жизни.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», находящийся на карантине актер Энтони Хопкинс опубликовал видео, в котором играет на фортепиано для своего кота.

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